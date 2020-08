Zo voorkom je strepen bij het ramen lappen

,,Ik denk dat iedereen wel eens meemaakt dat je denkt ‘get, wat zijn de ramen vies’”, begint Marja Middeldorp. ,,Hoe krijg je die nou schoon zonder strepen? Laat dat nou een van mijn hobby's zijn, kan ik wel zeggen. Ik zie soms mensen op een trap staan en dan denk ik: mens dit wordt niks. Daarom een paar goede tips.”

Benodigdheden

Emmer, lauw water, afwasmiddel, ammonia, een ui, trappetje, trekker.

Ui

,,Ik zal eens beginnen met die ui. Jemig, da's een ouderwetse tip, zullen mensen denken. Ja, omdat ie wérkt! Pak een ui en snijdt die in vier stukken. Je kunt de schil er gewoon omheen laten zitten. Gooi hem in de emmer water en hij gaat er samen met een perfect sopje voor zorgen dat je ramen blinkend schoon worden. Wat er verder nodig is voor dat sopje? Een paar druppels afwasmiddel en een scheutje ammonia.”

Geen spons

,,Dan wil ik wat kwijt over sponsen”, vervolgt Marja. ,,Want zeg eerlijk, wie maakt z'n spons of zeem schoon na het ramen lappen? Ik heb er niks mee. Het liefst gebruik ik een washandje of een ander schoon doekje. Die gooi je daarna gewoon in de was. Met de washand ga je twee keer over het raam heen. Dan weet je zeker dat het vuil goed loskomt.”

Trekker

,,Dan heb ik een goede trekker. Zo heet zo'n ding toch? Ja. Ik neem een middellange trekker. Een lange werkt niet zo goed want je moet toch de druk verdelen met je hand. Neem niet de goedkoopste, maar eentje met twee rubberen kanten. Dan droog ik het even met een theedoek voor de volgende trekbeweging over het raam, want zo wordt het schoon.”



,,Nou komt het, want hier is mijn geheim hoe je strepen voorkomt. Als je binnen staat trek je horizontale strepen en als je buiten staat verticaal. Dan kun je precies zien waar de strepen zitten: binnen of buiten. Pak er een schone en droge theedoek bij en je kunt zo de strepen wegvegen.”

Trap

,,Natuurlijk is een trappetje prettig. Maar ik zet hem zo neer dat je met je volle lijf ertegenaan leunt, met je buik. Als er iets gebeurt, dan kun je je vasthouden voor de veiligheid. Niet vanaf de zijkant zemen, want dan kun je eraf vallen en zit je zo in het gips.”

Dan nog een bonustip want ook Marja werkt niet alleen voor de lol (toch vooral voor het resultaat). ,,De binnenkant van de ramen worden helemaal niet zo snel vies als je niet rookt. Lappen is niet altijd nodig, je kunt ook een oude sok pakken en daarmee droog opwrijven. Dat gaat een stuk sneller en geeft prima resultaat!”

