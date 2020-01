Zo maak je de rubberen randjes in de badkamer schoon

,,Kit is ook een soort rubber”, zegt Marja Middeldorp. ,,In de badkamer wordt het veel gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen water tussen de tegels komt. De kit en andere rubberen randjes wil je soepel houden. Daarom moet je ze eens in de paar maanden goed schoonmaken.”

,,Ik zie dat het nog vaak met het schuurgedeelte van de spons wordt schoongemaakt. Daar ben ik geen voorstander van, zeker niet bij de rubberen randjes. Je haalt de souplesse eruit.”

Hoe moet het wel?

,,Ik gebruik een wattenstaafje en doe er een beetje dikbleek op. Dat kleine beetje doet niet zoveel kwaad en het randje wordt er mooi schoon van. Laat het even goed intrekken en wrijf het daarna af met een schoon lapje.”

Maar dan ben je er nog niet, waarschuwt Marja. ,,Het is net als met je gezicht. Rubber heeft poriën en als het schoon is, is het naakt en kaal maar smeren we er vaak nog een crème op. Doen we ook met rubber en dan met vaseline. Dan bedoel ik niet de crèmevariant maar de emulsie, de geelachtige vaseline.”

Hoe breng je dat op?

,,Het liefst met een make-up-kwastje, of met je vinger. Lekker zacht inwrijven, dun. En als je dat hebt gedaan en het is ingetrokken, dan kun je er nog even overheen met een laagje autowax. Die auto staat in weer en wind buiten. Nou, in de badkamer is het ook behoorlijk nat en er zijn temperatuursverschillen. Het water glijdt er mooi langs als je er autowax op doet.”

Het klinkt misschien als veel stappen, maar volgens Marja Middeldorp is het een klein klusje. ,,Een half uurtje maximaal, tenzij je een megabadkamer hebt. Je hoeft het maar eens in de paar maanden te doen.”

Bonustip

,,Oh, en als je toch bezig bent met vaseline in de badkamer. Kijk ook even naar je plafonnière, je weet wel de lamp in de badkamer. Die heeft geen ijzeren schroeven maar van plastic en die kun je vaak met de hand opendraaien. Maar daar komt het probleem: die gaan na een tijdje vastzitten en dan krijg je hem heel moeilijk los. Als het lukt: even opendraaien en een beetje vaseline ertussen smeren. Als de lamp een keer stuk gaat, dan hoef je niet in het donker te douchen, want kun je hem zo vervangen.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie