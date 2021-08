Zo laat je de badkamer groter lijken dan hij is

vraag 't vtwonenDe natte ruimte in huis is meestal wat kleiner dan de slaapkamers. En dan staat hij ook nog vaak vol: bad, wc, wasmachine. Corrien Flohil van vtwonen heeft tips om de badkamer groter te laten lijken.

,,In misschien wel 90 procent van de huizen is de badkamer vrij klein. Van mij mag het eerlijk gezegd wel wat groter, juist omdat het een praktische ruimte. Ik heb zelf een vrij ruime badkamer met bijvoorbeeld een dubbele douche. Dat is echt een feest. Maar gelukkig zijn er ook trucs uit te halen waardoor optische ruimte ontstaat.”

Wat kun je doen om de badkamer groter te laten ogen?

,,Het is in ieder geval een stuk normaler geworden om bijvoorbeeld de vloer door te laten lopen in de doucheruimte en de doucheruimte niet af te sluiten met een muur, maar met een glasplaat. Dan betrek je dat gedeelte bij de rest van de badkamer, waar het voorheen echt van die cabines waren. De badkamer wordt minder hokkerig. Het staat ook fijner dan zo'n plastic bak van 80 bij 80 centimeter.”

Verder wijst Corrien op de belijning. ,,Hoe minder voegen, hoe meer rust je creëert. Grotere tegels kunnen er dus ook voor zorgen dat een badkamer groter oogt.

Bekijk ook bij vtwonen: maak de kitranden schoon en de badkamer lijkt weer als nieuw

Een spiegel hangt natuurlijk standaard boven het badkamermeubel. Die zal ook wat doen?

,,Ja, dat helpt zeker. Kies voor een zo groot mogelijke spiegel als je de badkamer groter wil maken. Zelfs de totale breedte van de muur kun je benutten met een spiegel, die je op maat laat snijden. Of kies voor meerdere spiegels, maar dan wel met dezelfde omlijsting voor eenheid en rust. Ze kunnen ook de lichtinval versterken. Je hebt ook van die gave vintage-look spiegels waar je een hele wand mee kunt bekleden.”

Het douchegordijn is geloof ik wel passé, hè?

,,Voor sommige pandjes is er geen ontkomen aan, maar ik vind het eerlijk gezegd maar een smerig ding. Maar dat is puur hygiënisch. Vanuit esthetisch oogpunt vind ik sommige douchegordijnen nog best mooi. Maar dan zou ik opteren voor een linnen look, waardoor het een styling-element wordt. Tegenwoordig heb je ook mooie glazen deuren die je in kunt klappen of in kunt schuiven, waardoor ruimtegebrek niet echt een probleem meer is.”

Wat nou als er ook nog een wasmachine en droger in de badkamer moeten staan, omdat er elders geen ruimte voor is?

,,Probeer ze dan weg te werken achter een simpele opbouw. Dan kun je de handdoeken er bovenop leggen, waardoor je het een functie geeft. Sowieso zou ik zeggen dat alles wat eruit ziet als troepjes en prullaria achter een schuifdeur of in een lade mag. Houd zoveel mogelijk uit zicht om rust en ruimte te creëren. Dat geldt dus ook voor de shampooflessen. Investeer één keer in een mooie pomp die qua kleur matcht met de rest van de badkamer. Dan heb je elke dag in huis het hotelgevoel. Overigens is een schuifdeur als toegangsdeur ook een ruimtebesparende en mooie oplossing!”

