Zo krijg je sigarettenlucht voorgoed uit je huis: ‘Strooi die korrels alsof je duifjes op de Dam voert’

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: door nicotine geel uitgeslagen muren en sigarettengeur in huis.

‘Stoptober’ is in aantocht! ,,Het is altijd goed om een maand in te lassen en te proberen te stoppen. Mijn vader stopte vroeger ook een paar keer per jaar, dat was nog voor de tijd van Stoptober. Het hele huis stond dan op z'n kop, want meneer ging niet meer roken. Wij hoopten altijd dat het na een week ophield. Want wát een activiteit en energie kwam er vrij!”

Als je écht serieus meedoet en stopt met roken, zegt Marja, dan houd je tijd over. ,,Je handen zijn werkloos. Ga niet zenuwachtig zitten nagelbijten, zitten wriemelen of kauwgom eten, nee, laat de handjes wapperen! Je reuk wordt beter, dat gaat vrij snel.”

‘Natuurazijn knabbelt de rooklucht op’

En dan ruik je de sigarettenlucht in huis ineens heel sterk. Natuurlijk, binnen een peuk opsteken is al lang niet meer zo gebruikelijk als vroeger. Sommige verstokte rokers doen het echter nog steeds, en ook op een verjaardag bijvoorbeeld kunnen rokers wel in de tuin of op een balkon staan, aan de rooklucht is soms geen ontsnappen. En als je jarenlang binnen hebt gerookt, is de geur gewoonweg onderdeel van je huis geworden.

,,Luchten, luchten, luchten. Mensen zeggen: ik zit op de tocht, ik word verkouden - nee, ramen open, hupsakee. Er verdwijnt al veel lucht. Maar rooklucht gaat óveral in zitten. In je gordijnen, je bankstel, je muren. Wat nu? Je gaat verder met luchten, maar dan op een passieve manier”, aldus de Haagse schoonmaakconnaisseur.

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,Zet op je kastjes een schaaltje, bijvoorbeeld een vlabakje, met natuurazijn neer. Gewoon het huismerk, dan heb je een liter voor minder dan een halve euro. Azijn ruikt niet prettig, maar neutraliseert de geur heel erg. Het knabbelt de rooklucht op. Omdat je het op kastjes zet, zie en ruik je het minder omdat het boven je hoofd zit. Dit geeft meteen resultaat.”

Maar dan ben je er nog niet, zegt Marja. ,,Nu komt de vervelende klus. Je neemt een halfvol emmertje water met een scheutje allesreiniger - écht een scheutje, het mag niet schuimen! - en weer een beetje van dat natuurazijn. Dan ga je letterlijk álles schoonmaken. Van je deuren tot je keukenkastjes. Je hebt toch niks te doen, want je hoeft niet te roken. Dus hup, aan de poets. Meteen goed nadrogen met een droge, zachte doek, anders krijg je strepen.”

Marja: ,,Dan is je deur wel wit, maar je muur nog geel. Sommige muren hebben waterbestendige verf. Sommigen hebben dat niet. Je kunt heel zachtjes proberen om 'm op dezelfde manier als de kastjes schoon te maken. Maar meestal zit de rookaanslag zó in de muur dat dat geen zin heeft. Dan moet je misschien toch verf kopen en de kwast er tegenaan gooien. Nogmaals: je hebt tijd genoeg. En het leuke ervan: je huis ruikt als nieuw!”

Vies, groezelig en bijna verstopt

Vergeet ook de afzuigers niet, zegt het voormalige gezicht van tv-programma Hoe schoon is jouw huis?. Die hangen bijvoorbeeld in de wc of in de keuken. ,,Meestal kijken we niet hoger dan onze ooghoogte, maar laten we dat dit keer tóch maar eens doen. Die afzuigers zijn de hele dag bezig vieze geurtjes af te zuigen en de lucht te verfrissen. De filters nemen veel geur weg. Kijk er goed naar, maak ze los. Vaak kun je het binnendeel losschroeven. Dan ruik je dat de rook erin blijft hangen, het is vaak vies, groezelig en bijna verstopt. Meestal kun je de kapjes ervan in de vaatwasser doen. In de tijd dat de machine draait, kun je de andere onderdelen schoonmaken. Gewoon weer met datzelfde sopje. Dat lucht letterlijk op.”

Stoppen met roken? Sparen en beleggen maar! Dit levert stoppen op voor je portemonnee.

Je gordijnen kunnen vaak wel in de wasmachine, maar een bank past daar natuurlijk niet in. Ook uit de bank kun je de rookgeur halen, zegt Marja. ,,Gebruik sodakorrels. Ouderwets? Het blijft lang bestaan, daarom ben ik er ook nog. Wees niet te zuinig, koop een kaar pakjes. Je strooit die witte korrels over de bank en laat ze lekker intrekken. Een paar uur, of een nachtje. Soda neemt niet alleen veel luchtjes weg, maar ook kleine vlekjes. Na het intrekken zuig je de korrels weg met de stofzuiger. In veel gevallen is dan de lucht weg.”

Het leukste karweitje

En dan: het leukste karweitje! De vloerbedekking. ,,Dat kan ook met sodakorrels, maar wat ik altijd lekker vind is waspoederkorrels. Strooi die lekker uit over de vloer, alsof je de duifjes op de Dam voert. Het is heel leuk om die op te zuigen, je slaat ook niks over. Door de warmte van de stofzuiger gaan de korrels lekker geuren, en is ook je stofzuiger weer blij. Twee profijtjes in één klap!”

,,Als je dat hebt gedaan en je bent een paar dagen verder en je bent al wat meer afgekickt, dan heb je misschien de rust in je lijf om te genieten van alles wat je hebt ontgeurd. Wees eens lief voor jezelf. Je hebt geld uitgespaard. Koop eens een lekker bloemetje. Je reuk is beter, dus ruik er lekker aan en denk bij jezelf: wat is het heerlijk om niet te roken, na Stoptober ga ik gewoon door! We zien dan wel wie sterk blijft.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

