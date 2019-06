Zo krijg je een rode wijnvlek uit het tapijt

Dit zijn de beste plaatsen om te wonen in Nederland

13:21 Waar is het goed wonen? Die vraag stelt Elsevier Weekblad zich jaarlijks in een omvangrijk onderzoek. Leidend is daarbij wat de gemiddelde Nederlander belangrijk vindt. De regio Haarlem komt als beste uit de bus. Qua gemeente voert Rozendaal in Gelderland de lijst aan.