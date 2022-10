Zo krijg je die vette handjes van je muren en kastjes: 'Maar leer kinderen ook om er vanaf te blijven’

Met de handen in het haar, zit een trouwe lezer van deze rubriek. Een ondernemend dochtertje van twee jaar raakt álles aan: de witte keukenkastjes, de ruiten, de tv, de witte deuren, de glazen tafel... ,,Het liefst nadat ik het nét schoongemaakt heb!”

De grootste hersenbreker: de plakkerige peuterhandjes op de witte, gestructureerde muren. Bij doekjes en sponsjes blijft het pluis in de structuur hangen, met borstels gaat de structuurkorrel kapot. ,,What to do?”

Jippie, jippie

Schoonmaakgoeroe Marja heeft zich over dit probleem gebogen. ,,Voor ik begin: ik ben geen opvoedkundige, maar naast schoonmaken kun je proberen je kinderen af te leren om overal aan te zitten. Je leert ze: dit is voor de kindertjes, dit is voor mij. Geef ze een eigen speelplek, een Legootje, weet ik veel. Raak dat aan, dat is hélemaal van jou. En kijk in de eerste plaats of je huis klaar is voor een nieuw gezinslid. Je denkt natuurlijk: kinderen, jippie, jippie, maar dan wil je niet het meest dure beige tapijt waar ze op morsen. En houd de muren zo glad mogelijk. Grove, gestructureerde muren kunnen ook gevaarlijk zijn, ze kunnen hun vingertjes of voorhoofd schaven als ze vallen.”

Quote Als je geen weerstand voelt bij dat droogwrij­ven, dan is het vetvrij. Geen weerstand, ging het maar zo makkelijk met kindjes Marja Middeldorp

Maar goed, je hebt nu eenmaal een gestructureerde muur en die moet schoon. En dat is best lastig, zegt de Haagse schoonmaakexpert. ,,Je kunt eerst je muur stofzuigen met een stofzuiger met een ronde mond en zachte haren. Want waar vieze vette vingers zijn, is ook stof.” Dan komt de St. Marc tevoorschijn. ,,Dat is een middel dat speciaal is gemaakt om te ontvetten. Het beste middel vind ik. Lees goed de gebruiksaanwijzing. Je kunt het kopen bij doe-het-zelfwinkels. Misschien kun je daar nog even nagaan of het geschikt is voor jouw type gestructureerde muur. Het nadeel van zo'n gestructureerde muur is dat-ie grotendeels op kalkbasis is gemaakt en poreus is (dat wil zeggen dat er luchtbellen in het materiaal zitten, red.). Daardoor is-ie moeilijk schoon te krijgen. Dit is tóch een goede manier.”

Volledig scherm Portret van Marja Middeldorp. © Joost Hoving Zie je toch nog vlekken? ,,Koop de goedkoopste witte tandpasta, niet met van die rode en blauwe streepjes, en doe daarvan een beetje op een oude, zachte tandenborstel. Doe dat op het vlekje en beweeg net alsof je je tanden poetst. Je muur wordt witter en ziet er weer netjes uit, het structuurtje is gepoetst. Maar nogmaals: een kind moet weten dat een muur niet zijn terrein is. Met een grove structuurmuur blijft het altijd moeilijk schoonmaken en is het iedere keer een obstakel. Dus ik zou zeggen: doe de kindjes een dag naar de grootouders en maak die muur gladder. Ik heb zelf een afweerlaag met doorzichtig verf in de keuken, dat geeft veel minder vlekken.”

Filmlaagje

Oké, die muren zijn schoon. Maar dan heb je nog de vingerafdrukjes op glas of op de keukenkastjes. ,,De ijskast en de spiegels kun je schoon krijgen met mijn magere sopje (een halfvol emmertje water met een scheutje allesreiniger, red.). Daarna wrijf je het droog met een zachte doek. Als je geen weerstand voelt bij dat droogwrijven, dan is het vetvrij. Geen weerstand, ging het maar zo makkelijk met kindjes.”

,,De keuken is vetvrij, heerlijk, maar dan heb je wéér die vettige vingertjes! Ik heb nog een tip waarvan ik vind dat het reuzegoed werkt. Ik heb in de schuur altijd een flesje autowas staan. Dat smeer je héél dunnetjes op je kastje of ijskast. Autowas is gemaakt om vet, regendruppels of kalk af te stoten. Wrijf het dun in met een zachte doek en wrijf het weer na met een schone zachte doek. Als kinderen er dan tóch op komen, dan beschermt het filmlaagje was. Die waslaag wordt wel steeds dunner, dus eens in de zoveel tijd doe je het opnieuw. Of je hebt in de tussentijd je kinderen afgeleerd dat ze overal aan moeten zitten.”

