Zo gebruik je een moodboard voor een nieuw interieur

Wat is een moodboard precies?

,,Een moodboard is een overzicht van hoe je huis of stijl eruit ziet volgens jouw wensen. Het is een samenvatting en geeft overzicht. Veel mensen onderschatten het belang ervan. Het is ontzettend nuttig of zelfs noodzakelijk als je een geheel wil creëren. Het voorkomt miskopen als je een meubelzaak binnenloopt.”

Waarom zou je niet gewoon een meubelzaak in kunnen lopen en denken: dit vind ik mooi, dit koop ik?

,,Dat kun je doen, maar dan wordt het moeilijk om er een geheel van te maken, om eenheid te vinden in je huis. Als je alles op elkaar afstemt, ontstaat een prettige leefomgeving met meer rust.”

Hoe maak je een moodboard?

,,Het begint met beeld zoeken en inspiratie vinden. Dat kun je doen door op pad te gaan, maar het kan ook online. Of pak wat woonbladen en knip uit wat je mooi vindt. Alles waar je blij van wordt, knip je uit. Dat mag hoog gegrepen zijn. Denk niet in belemmeringen zoals ‘het is te duur’ of ‘het past niet in mijn huis’. In de eerste fase moet je niet te kritisch zijn. Alles wat je mooi vindt, komt op een stapel.

Ik vind het zelf fijn om met scheursels aan de slag te gaan en iets fysieks vast te hebben. Dan kun je ook schuiven met je handen, in plaats van dat je achter een scherm zit. Je kunt ook monsters opvragen van hout, stof of een tegel, die je dan naast je moodboard houdt.”

Het is dus meer dan alleen een Pinterest-account aanmaken, want dat is een immens populaire app, toch?

,,Zeker. Natuurlijk kun je op Pinterest eenvoudig aan de slag gaan en stylisten maken daar ook gebruik van. Je kunt er veel inspiratie vandaan halen omdat je toegang hebt tot de hele wereld en de algoritmes doen hun werk wel, waardoor dat systeem voorschotelt wat je waarschijnlijk ook leuk vindt. Je kunt online wel iets uitzoeken, wat je dan vervolgens print en toevoegt aan de stapel.”

Heb je na het verzamelen al een moodboard?

,,Nee, dan is het nog de kunst om te filteren. Beperk je moodboard tot ongeveer zes of acht beelden. Dat selecteren is het lastigste. Kijk goed welke materialen en kleuren veel terugkomen. Begin met een totaalbeeld en voeg daar foto's aan toe met details om het droombeeld in te vullen of te versterken.”

Wat doe je vervolgens met dat moodboard?

,,Het is een communicatiemiddel voor de aannemer of de experts in de winkel. Die kunnen vervolgens helpen om de juiste meubels of kleuren verf uit te zoeken. Bovenal zorgt het ervoor dat je oogkleppen op krijgt en je niet steeds af laat leiden door andere dingen die je tegenkomt en mooi vindt. Val je ineens voor een rode stoel, terwijl de kleur rood niet voorkomt op je moodboard, koop hem dan niet.”

Dat klinkt wel rigide.

,,Er is een reden waarom je die kleur rood niet in je moodboard hebt opgenomen. Als je er wel voor gaat, doe je tien stappen terug en beland je weer in de enorme hoeveelheid aanbod. Als het niet past bij de richting die je op wil gaan, is het waarschijnlijk niet verstandig om te kopen.”

En wat nou als je de materialen en objecten die je mooi vindt niet kunt vinden, of ze blijken te duur?

,,Je kunt altijd proberen de uitstraling te benaderen. Als het niet te vinden is, kun je het laten maken. Het is ook vooral een oefening in hoe je zo'n moodboard kunt maken en gebruiken. Je wordt er beter in naar verloop van tijd en er zijn zelfs cursussen die je erbij kunnen helpen. Het leuke is: stylisten als Frans Uyterlinde gebruiken zelf ook moodboards. Je kunt op dezelfde manier aan de gang met je interieur als hij zou doen.”