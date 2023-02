Zo deel je jouw woonkamer opnieuw in: werk de hoogte in

De functies van de ruimte

Bedenk voor welke bezigheden jouw woonkamer geschikt moet zijn. Wil je er werken, lezen, tv kijken of juist uitgebreid dineren met vrienden en familie? Houd ook rekening met (speel)ruimte voor je kind(eren). Vervolgens kun je bepalen wat je voor welke functie nodig hebt. Denk aan veel of juist weinig licht, opbergruimte, de plek van de open haard en radiatoren of bijvoorbeeld zicht op de tuin. Een vloerplan op schaal, waarop je alle meubels intekent, kan zaken inzichtelijk maken en helpen bij de keuze van nieuwe meubels. Plan niet alles vol, leegte geeft namelijk een gevoel van ruimte en luxe.

De indeling

Een goede indeling vereist planning, dus wacht nog even met het plaatsen van de bank tegenover de tv. De zithoek mag multifunctioneel zijn; de tv hoeft echt niet op het hoofdpodium te staan. Wil je liever helemaal niet steeds tegen de tv aankijken, plaats hem dan in een kast met schuif- of klapdeuren. En wil je de kamer overzien, contact houden met de keuken of juist naar de tuin kijken? Dit is bepalend voor de plek waar je de zithoek maakt. Laat daglicht zoveel mogelijk onbelemmerd binnenvallen. Plaats geen meubels voor ramen, omdat die zo veel licht blokkeren. Een deur met een onhandige draairichting kun je vervangen door een schuif- of vouwdeur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Sjoerd Eickmans

Optische effecten

Hoe meer onbelemmerd zicht, hoe ruimtelijker een kamer oogt. Dit bewerkstellig je met een aantal optische trucs. Plaats meubels niet te dicht bij elkaar en een stukje van de muur. In een kleine ruimte staan een paar grote meubels sowieso krachtiger dan meerdere kleine. Een ronde tafel neemt minder ruimte in dan een vierkante en zorgt bovendien voor een vrije, ‘zachte’ doorgang. Varieer met de hoogte van de meubels die je bij elkaar plaatst. Dit geeft speelsheid en trekt ze optisch uit elkaar, waardoor het geheel minder massief lijkt. Probeer een opstelling uit en zet dan letterlijk een stap naar achter. Van een afstand zie je meestal direct of een object nog verplaatst moet worden.

Door in de hoogte te werken, maak je winst. En hoe meer vloeroppervlak je kunt zien, hoe groter de ruimte lijkt. Wissel zichtblokkerende, massieve ‘vloerbedekkers’ als keuken, kast of bank af met meubels op pootjes. Zelfs de legrichting van de vloer bepaalt hoe je de ruimte ervaart - planken in de lengte maken de ruimte optisch langer en smaller, in de breedte breder en korter - en ook of de vloer is doorgetrokken naar de aangrenzende ruimtes.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Jeroen van der Spek

Materiaal en kleur

Samenhang in materiaal- en kleurgebruik zorgt voor rust en eenheid in jouw woonkamer. Een moodboard van kleuren, stoffen en vloerstalen kan je hier inzicht in geven en is tevens je steun en toeverlaat tijdens de uitvoer. Een strakke witte muur is mooi, maar door te spelen met kleur kun je bij het inrichten van de woonkamer een grootser effect bewerkstelligen. Voor een uitgebalanceerd kleurpalet kun je de 60-30-10-regel toepassen, waarbij 60 procent van je interieur een hoofdkleur heeft, 30 procent een kleur die daar dichtbij ligt en 10 procent accentkleur is. Houd er wel rekening mee dat één donkere muur in een kleine of smalle ruimte op je af kan komen. Ga dan liever voor een lichtere tint of lambrisering.

