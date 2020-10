Zelfs Cristiano Ronaldo heeft deze Ikea-stoel in z’n superluxe villa

Ikea draait ondanks de coronacrisis een goed jaar. De wereldwijde marktleider op het gebied van wonen toont een omzet van 35,2 miljard euro, iets minder dan in 2019. Een instagrampost van stervoetballer Cristiano Ronaldo bewijst dat er maar weinig mensen zijn zónder Ikea-spullen in het interieur.

Het Zweedse concern profiteert naar eigen zeggen van een herwaardering van het eigen huis. ‘Leven thuis was nog nooit zo belangrijk’, kopt het persbericht waarin de cijfers staan opgesomd. Er kwamen 706 miljoen bezoekers naar de winkels, fors minder dan een jaar eerder (839 miljoen). Maar online nam het bezoek zienderogen toe. Er gingen 3,6 miljard bezoekers naar Ikea.com, in 2019 waren dat er nog 2,6 miljard. De online omzet steeg met liefst 60 procent en is nu goed voor 18 procent van het totaal.

Antilop

Het is onwaarschijnlijk dat Juventus-speler Cristiano Ronaldo vlak na Pasen met z’n gezin een rondje door de winkel heeft gelopen, dus hij heeft vermoedelijk een duit in het zakje van de webwinkel gedaan. Toen hij deze week een gelukkige familiefoto op Instagram zette, viel het volgers meteen op dat bij de luxueuze eethoek óók een Antilop kinderstoel staat. Vraagprijs: 9,99 euro. Ronaldo hoeft maar met z'n ogen te knipperen en hij heeft de investering voor z’n jonge tweeling terugverdiend (zijn salaris wordt op 30 miljoen euro per jaar geschat).

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De kinderstoel is één van de topitems van Ikea en tekent hoe het merk gemeengoed is geworden in ieder interieur. ,,Verkoopcijfers van individuele producten delen wij nooit, maar dat de Antilop zelfs bij Cristiano Ronaldo in huis staat, zegt denk ik genoeg”, aldus woordvoerder Jurriaan Zuiderhoek. ,,Het is al sinds 2004 een populair product en wordt in 52 landen verkocht. De stoel dient het gemak voor iedereen met kinderen en dat dat maakt hem universeel. Hij is ook breed erkend in talloze recensies.”



Het testoordeel van de Consumentenbond: een 6,9. De Antilop is ‘zeer makkelijk schoon te maken, heeft een uitstekende handleiding, eenvoudig uit elkaar te halen en de stoel is inklapbaar’, oordeelt de bond. Nadeel is dat het tafelblad lastig te verwijderen is, er standaard geen kussentje bij zit en de bescherming tegen vallen ‘matig’ zou zijn.

Volledig scherm De antilop kinderstoel, te gebruiken voor kinderen tot 15 kilo. © Ikea

Als je de goede cijfers van Ikea ziet, zou je bijna vergeten dat veel winkels weken of zelfs maanden gesloten zijn geweest vanwege lokale lockdowns om de pandemie te beheersen. De rol van de winkels is volgens het persbericht aanzienlijk veranderd dankzij corona. Winkels werden ingericht als lokale distributiecentra voor onder andere de online dienst ‘Bestellen & ophalen’. Er zijn 26 nieuwe vestigingen geopend, in onder andere Shanghai, Seoul, Moskou en Tokyo.

In het fiscale jaar 2020 wist Inka Group, eigenaar van 75 procent van de Ikea-winkels, 1,37 miljard euro om te zetten in Nederland. Dat is een groei van 41 miljoen euro (stijging van 3,1 procent) ten opzichte van 2019. Ikea Nederland heeft zesduizend medewerkers.

Volledig scherm Wachtrijen voor de Ikea in Londen toen de filialen weer open gingen na de eerste lockdown. © EPA

Bekijk hieronder de video's van de sectie wonen voor advies en inspiratie voor het eigen huis.