Yusuf waant zich in ‘luxe hotel’ nu hij in prijswinnend bouwproject woont: ‘Het is schitterend’

,,Als ik slaap, hoor ik niks”, zegt hij lachend. Dat was in zijn vorige woning op de Oranjeboomstraat wel anders, met een slecht geïsoleerd huis. ,,Dat kleintje van mij sliep met trein- en verkeersgeluiden. Hier is het goed gedempt.” Zijn zoon van 13 heeft hier ook een eigen kamer. ,,Het gaat veel beter op school sinds we hier wonen”, zegt Akin. ,,Onze gezinssituatie is ook verbeterd, want als je gelukkig bent in je huis, straal je dat uit naar het hele gezin.” Akin woont in een eengezinswoning van drie verdiepingen met een tuintje, waarvoor hij 765 euro aan kale huur betaalt.