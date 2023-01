WOZ met 17 procent omhoog: ‘Iedere 10.000 euro verlaging levert jaarlijkse besparing op van 50 euro’

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is fors gestegen. Gemeenten maken de komende maanden bekend wat de WOZ-waarde per woning is. ,,Controleer dat goed’’, waarschuwt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,Als je huis te hoog wordt gewaardeerd, kan dat honderden euro's belasting schelen.’’

Gemiddeld is de woningwaarde die gemeenten aanhouden voor belastingen met 17 procent gestegen op jaarbasis. Dat heeft de Waarderingskamer becijferd. Dat is opvallend, omdat de huizenprijzen de afgelopen maanden juist daalden; volgens de NVM gemiddeld in 2022 met ongeveer 6 procent. Dat er nog sprake is van een stijging, komt doordat gemeentes de WOZ-waarden voor dit jaar baseren op verkoopcijfers voor woningen rond 1 januari 2022. Voorafgaand aan die datum stegen huizen nog hard in prijs en pas later in 2022 begonnen de prijzen te zakken.

De Waarderingskamer houdt toezicht op het vaststellen van WOZ-waarden door gemeentes. De instantie benadrukt dat de daadwerkelijke stijging van de WOZ-waarde per woning en gemeente verschilt. Dat hangt ook af van het type woning en de status van het onderhoud.

Gemeentelijke woonlasten

In de eerste maanden van het jaar krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten in hun (digitale) brievenbus. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van hun woning. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde onder andere om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) huizenbezitters moeten betalen. Een gemiddelde woning is dit jaar voor de belastingen 368.000 euro waard; een stijging van 17 procent ten opzichte van de 315.000 euro in 2022. Per woning of gemeente kan de waardestijging fors afwijken van het landelijk gemiddelde. De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2022.

Quote Daardoor kan je bij vier belastin­gen meer moeten betalen dan nodig. Dat kan om tientjes gaan, maar soms zelfs om honderden euro's Hans André de la Porte , Vereniging Eigen Huis

Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat het geregeld voorkomt dat een gemeente een woning te hoog waardeert. ,,Daardoor kan je bij vier belastingen meer moeten betalen dan nodig. Dat kan om tientjes gaan, maar soms zelfs om honderden euro's.’’

Jaarlijkse besparing

Dat komt omdat de WOZ-waarde van een woning de grondslag vormt voor onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), de waterschapslasten, het eigenwoningforfait en bepalend kan zijn bij de erfbelasting. ,,Als de WOZ-waarde te hoog is, zijn ook deze aanslagen te hoog. Daarom is het belangrijk te controleren of de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde klopt. Gemiddeld levert iedere 10.000 euro verlaging van dit bedrag een jaarlijkse besparing op van 50 euro.’’

Iedereen kan de WOZ-waarde van zijn of haar woning op verschillende manieren zelf controleren en gebruikmaken van de gratis WOZ-check. De check geeft een indicatie of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zin heeft. Als een huiseigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te hoog of te laag is, dan kan hij daartegen bezwaar maken. Een hoge WOZ-waarde kan overigens in sommige gevallen ook gunstig zijn voor een lagere hypotheekrente, of bij verkoop van het huis. Bij veel geldverstrekkers kan de WOZ-waarde gebruikt worden om een renteopslag op de hypotheekrente te laten vervallen.

