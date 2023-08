Woonlasten ‘terug naar normaal’: hogere rente stuwt kosten voor huiseigenaar in rap tempo op

Het feest van lage maandlasten is voor veel huiseigenaren definitief voorbij. De hap die een koopwoning uit het inkomen neemt is in een jaar tijd fors gestegen. Wie nu een huis koopt of aan een nieuwe hypotheekrente vastzit, is een kwart van dat inkomen kwijt aan de woonlasten.

Een jaar geleden namen de maandelijkse hypotheek, gemeentelasten zoals de ozb, en het eigenwoningforfait nog maar rond de vijftien procent van een gemiddeld inkomen in beslag, blijkt uit cijfers die Calcasa, een bedrijf op het gebied van woningmarktdata, vandaag naar buiten brengt. In sommigen gemeenten, zoals Wassenaar, het Noord-Hollandse Bergen, Oirschot en Putten, lopen de woonlasten zelfs op tot ongeveer een derde van het gemiddelde inkomen — en dan moet de rekening voor gas, water en licht nog op de mat vallen.

30 procent

Over het algemeen wordt het als verstandig gezien als een huishouden niet meer dan 30 procent van het inkomen aan woonlasten kwijt is. In sommige gemeenten ligt het percentage dat opgaat aan woonlasten dus gemiddeld al hoger. Veel gemeenten in Groningen en Friesland zitten juist onder het landelijk gemiddelde, net als de Kop van Noord-Holland, het zuiden van Limburg en — opvallend — de gemeente Lelystad.

Het landelijke gemiddelde van 24 procent is evenwel geen record, blijkt uit de Calcasa-cijfers: rond de eeuwwisseling en aan de vooravond van de woningmarktcrisis van 2008 ging er een nóg groter deel van het inkomen op aan woonlasten.

Hypotheekrente

Het niveau waar we nu op zitten is zelfs redelijk normaal, zegt Calcasa-topman Tijs Pellemans. „De reden van de felle stijging het afgelopen jaar is dat de hypotheekrente behoorlijk is opgelopen, naar iets meer dan 4 procent. Dat zijn we een hele tijd niet gewend geweest: eigenlijk moet je zeggen dat de afgelopen tien jaar extreem waren, en het nu weer normaal wordt.”

De hogere rente zou ook de druk op de woningmarkt iets moeten verlichten. Het probleem zit ‘m wat Pellemans betreft vooral in het aanbod: het aantal te koop gezette woningen lag het afgelopen kwartaal bijna de helft lager dan een jaar eerder.

Zeven keer over de kop

Voor wie als woningeigenaar toch geschrokken is van het recente dipje in de huizenprijzen is er trouwens goed nieuws: op de woningmarkt wint de aanhouder uiteindelijk — en behoorlijk ook. Sinds begin jaren 90 zijn de woningen in álle gemeenten in Nederland minstens vier keer zoveel waard geworden, blijkt uit de Calcasa-cijfers.

Voor wie in het oosten van Brabant woont, of rond Arnhem en Nijmegen, of in de provincie Utrecht, is het nog dikker kassa geweest, daar is de gemiddelde woningwaarde zelfs meer dan verzesvoudigd. Maar uiteindelijk komt niemand in de buurt van Amsterdam, waar de huizen dertig jaar geleden (omgerekend) nog 80.000 euro waard waren. Nu is dat bijna zes ton, ruim zeven keer zo veel.