Woonbond waarschuwt kamerzoekers: bemiddelingskosten zijn verboden

Afgelopen maand nog, werd een speciaal teruggaveformulier voor gedupeerden bijna zestig keer gedownload via de Woonbond. De bond merkt dat verhuurders op steeds slinksere wijze kosten proberen te verhalen op huurders, door deze weg te schrijven onder een andere noemer. ,,Onder de term contractkosten of administratiekosten bijvoorbeeld”, weet Ravestein. Dit onderschrijft ook Max Darley van De Procedeerwinkel. Hij is als jurist gespecialiseerd in dit soort onterecht geïnde kosten en spreekt van ‘echt een extreem probleem’.



Exacte cijfers over hoe vaak bemiddelingskosten onterecht worden verhaald op huurders heeft de Woonbond niet. Projectleider Gommers van Huurteam Utrecht houdt het op zeker tientallen zaken per jaar in Utrecht en Max Darley krijgt zelfs honderden zaken per jaar op zijn bureau. Hij werkt in heel Nederland, maar vooral uit grote steden komen meldingen binnen, omdat daar de woningnood hoger is. ,,Dagelijks komen nieuwe zaken binnen.”