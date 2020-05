Woonbond: Lang niet alle verhuurders matigen huurprijzen, ondanks coronacrisis

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kunnen huurders zich melden bij hun verhuurder om om ‘maatwerk’ te vragen, zo zei ze in een reactie op de jaarlijkse huurverhogingen per 1 juli. De minister heeft onlangs een moreel appel gedaan op de woningcorporaties en andere verhuurders om coulant om te gaan met huurverhogingen en oplossingen te zoeken voor mensen die de huur niet kunnen opbrengen. Volgens haar gaat het over de hele linie om een gematigde huurverhoging, gelijk aan de inflatie met een heel klein beetje erbij. ,,Er zijn uitzonderingen en dan zijn het eerder die excessen waar je iets aan moet doen, dan dat je aan alles iets moet doen”, zegt Ollongren.



Volgens de oppositie in de Tweede Kamer doet het kabinet niet genoeg om huurders te beschermen. ,,De toegestane huurverhogingen zijn gebaseerd op achterhaalde economische groeicijfers", vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Bevries de toch al hoge huren in deze tijd”, is zijn pleidooi. Een eerdere oproep van de linkse partijen van het parlement kon niet rekenen op steun van het kabinet.