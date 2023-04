Woningeigenaren verwachten financiële problemen als prijsplafond energie straks wegvalt

In het onderzoek van Aegon geeft bijna driekwart van de ondervraagden aan dat zijn energierekening dit jaar fors is gestegen. Vier op de tien zag zijn energierekening voor meer dan de helft stijgen.

Voor een deel van de ondervraagden is dit reden geweest om het huis te verduurzamen. Ruim de helft (55 procent) zegt al geïnvesteerd te hebben in de woning. Ruim een kwart (28 procent) geeft aan zich te oriënteren of heeft plannen voor later dit jaar. Slechts 17 procent heeft nog niet geïnvesteerd of heeft plannen in die richting. Een derde vindt verduurzamen te duur.