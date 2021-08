Woningcorporatie wil gezinnen uit woningen Tweebosbuurt laten zetten: ‘Ze willen ons wegpesten’

Tachtig kant-en-kla­re appartemen­ten in een complex in Nijmegen, maar niemand mag er in wonen

18 augustus De hoogste rechter heeft wonen in de tachtig kant-en-klare appartementen in het Tiemstrapand (Energieweg) definitief verboden. Waarom? En waarom is de gemeente daar blij mee? Negen vragen én antwoorden over deze kwestie.