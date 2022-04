Woningcorporatie helpt vrijgezelle huurders aan een liefde om woningen vrij te maken

prefabwoningen In Almelo moet ieder jaar een dorp uit de fabriek rollen

Huizen moeten uit de fabriek komen, alleen dan kunnen er honderdduizend per jaar gebouwd worden. Bouwbedrijf Plegt-Vos in Almelo begint op grote schaal met prefab. ‘Tienduizend woningen per jaar moet kunnen en er is geen bouwvakker voor nodig.’

