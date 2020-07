Wonen, werken en eten in de Enschedese watertoren: hoe ziet dat eruit?

„Op 40 meter hoogte, bovenop het waterbassin”, zegt Henry Boelens. „Als je durft kunnen we nog verder naar boven.” Nu we er toch zijn... Via een smalle, steile metalen trap bereik je het hoogste punt van de watertoren. In het kleine glazen koepeltje kun je je achterste amper keren. Maar het uitzicht is er prachtig. Links de nog hogere Alphatoren, rechts de Performance Factory en veel verder zelfs de windmolens in het Duitse Gildehaus. „Mooi hè.”