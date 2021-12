Wonen op de plek waar Herman Brood, Golden Earring en De Dijk optraden? Dit is je kans

Het bruggetje naar de ingang voor de zes appartementen ziet eruit alsof het er al tientallen jaren ligt. Veel Gouwenaars van boven de 40 weten het nog wel: als je in de lange rij eenmaal het trappetje naar het bruggetje voorbij was, dan was je bijna binnen. Vaak moest je een beetje geluk hebben, want voor grote Nederlandse bands als Golden Earring, Herman Brood and his Wild Romance en De Dijk was Over de Brug maar een kleine zaal met beperkte capaciteit.