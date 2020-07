Wonen in New York wordt goedkoper

De pandemie brengt verlichting voor woningzoekenden in New York. Voor het eerst in jaren dalen de huizenprijzen in een van de duurste steden ter wereld.

Huren in het centrale stadsdeel Manhattan lagen in juni bijna 5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat de huurprijzen voor het eerst sinds de huizencrisis van 2008 zijn gedaald, meldt Streeteasy, de New Yorkse Funda. Een doorsnee appartement kost in Manhattan nu 3.378 dollar per maand, becijferde makelaarskantoor Douglas Elliman in een rapport over de huizenmarkt.

Vooral in duurdere buurten dichtbij het zakendistrict worden flink lagere huurprijzen gemeld sinds New York in het voorjaar een coronabrandhaard werd. De bewoners hebben vaak de middelen om te stad te ontvluchten, bijvoorbeeld naar tweede huizen buiten de stad. Dichtbij je werk wonen is bovendien niet langer nodig, nu thuiswerken de norm is.

In sommige delen van de stad is veertig procent van de bewoners al dan niet tijdelijk vertrokken. Douglas Elliman telde in 14 jaar niet zoveel beschikbare huurwoningen in Manhattan: bijna 4 procent is beschikbaar. Veel internationale bewoners van de kosmopolitische metropool zijn teruggekeerd naar hun thuisland, soms gedwongen door aangescherpte visaregels. Nieuwe expats kunnen vanwege nieuwe immigratiebeperkingen moeilijk naar de VS komen.

In stadsdeel Brooklyn bleven de huurprijzen volgens het recent gepubliceerde rapport wel stabiel. Ze stegen zelfs nog iets ten opzichte van vorig jaar. Om huurders over de streep te trekken bieden huisbazen wel vaker extraatjes aan, zoals een maand gratis wonen. Ze moeten flink hun best doen om hun woningen te vullen. In bijna een decennium was het aantal nieuw getekende huurcontracten niet zo laag als in juni. Ook de koopmarkt is flink geraakt door de lockdown: makelaars mochten geen bezichtigingen organiseren en verkochten ruim 50 procent minder huizen dan een jaar eerder.

Krap behuisde New Yorkers gaan nu op zoek naar een huis met tuin, en ruimte voor een thuiskantoor. ,,Je ziet een patroon van potentiële huurders die in plaats daarvan nu besluiten hun eerste huis te kopen in de suburbs,” zegt taxateur en vastgoed-goeroe Jonathan Miller, een van de opstellers van het rapport van Douglas Elliman.

Verkoopcijfers in gebieden rond de stad gaan dan ook door het dak, merkt Pien Safit, een Nederlandse makelaar in Manhattan. ,,Als je drie, vier, vijf miljoen hebt, kun je hier een driekamerappartement kopen, daar een huis met zwembad, en misschien een school die open is.” In New York gaan de scholen in het najaar alleen parttime open – een groot probleem voor veel werkende ouders.

Safit wordt niet zenuwachtig van de dip in de huizenmarkt. De Nederlandse begon 18 jaar geleden als makelaar, toen de puinhopen van het aangevallen World Trade Center bij wijze van spreken nog rookten. ,,Destijds zag je een soortgelijke uittocht,” vertelt ze. Nu komt er onzekerheid over de politieke situatie bovenop, met belangrijke presidentsverkiezingen in het vooruitzicht. ,,Als ik geld zou hebben om een huis te kopen, zou ik ook even wachten.”

Safit is ervan overtuigd dat de stad er weer bovenop komt. ,,Dit is New York. De stad staat erom bekend zichzelf opnieuw uit te vinden.” Taxateur Jonathan Miller verwacht binnenkort meer activiteit op de markt. Sinds enkele weken is het weer toegestaan geïnteresseerden te ontvangen voor een bezichtiging. Maar hij denkt dat de huren voorlopig niet gaan stijgen. ,,Het duurt even voordat de economie er weer bovenop komt, en dan zullen we niet meteen staan waar we stonden voor de coronacrisis.”