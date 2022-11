Wintertijd? Eerder donker! Dit zijn de trends op het gebied van lampen en verlichting

vraag 't vtwonenMet het ingaan van de wintertijd is het weer eerder donker, en zijn we onvermijdelijk teruggeworpen op kunstlicht. Het goede nieuws is dat verlichting tegenwoordig in het oog mag springen (alhoewel liever niet letterlijk). Wat zijn verder de trends, do's en dont's van lampen en verlichting? Tanja Saarberg, productontwikkelaar bij vtwonen, legt het uit.

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van verlichting?

“Het hele interieur wordt zachter en ronder. Zo ook de verlichting. Er werd vaak gekozen voor robuuste, industriële lampen, waarbij je direct in de lichtbron keek. Dat zie je nu langzaam verdwijnen. De lichtbron zit weer ergens in. De seventies zijn ook helemaal terug. Je ziet dit in de keramieken lampvoeten en in de terugkeer van prachtige, stijlvolle lampenkappen.’’

,,Energiebesparing is nog belangrijker geworden. Met de smart techniek of slimme verlichting kan je lampen snoerloos bedienen en blijven ze niet onnodig branden met tijdschakelaars. Slimme verlichting is dimbaar, en de kleur van het licht - heel belangrijk! - instelbaar. Dat brengt een grote mate van flexibiliteit met zich mee.’’

Quote De tv geeft veel licht en dat kijkt onrustig. Dat effect hef je op door er een niet te felle lamp naast te zetten Tanja Saarberg

,,Aan de keukentafel werk je bijvoorbeeld prettiger bij helderwit licht, terwijl je je diner waarschijnlijk liever bij warmer licht gebruikt. Daarbij gaat een slimme ledlamp jaren mee en is hij veel energiezuiniger dan een gloeilamp. Alleen maar goede redenen om over te stappen.’’

Hoe bouw je de verlichting in een kamer op?

,,Het geheim van sfeervolle verlichting zit hem in de combinatie van verschillende lichtbronnen op verschillende hoogtes. Basisverlichting, een (dimbare) plafondlamp of spot bijvoorbeeld, hangt hoog en hoeft niet op te vallen. Met deze lamp verlicht je vaak een groot deel van de ruimte. Het is de verlichting die je aandoet als je thuiskomt of als je je contactlens zoekt. Daar waar je werkt of leest kies je voor een staande- hangende- of wandlamp, dat is functionele verlichting. En dan is er nog de sfeerverlichting. Daarbij moet je denken aan kleine tafellampen die zacht licht geven. Sfeerverlichting zoals wand- of tafellampen kun je rond ooghoogte plaatsen. Nog een belangrijke tip: zet ook een lamp naast je tv. De tv geeft veel licht en dat kijkt onrustig. Dat effect hef je op door er een niet te felle lamp naast te zetten.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm styling Kim van Rossenberg fotografie Sjoerd Eickmans © Sjoerd Eickmans

Hoe belangrijk is een lichtplan daarbij?

,,Met een lichtplan voorkom je dat je met aansluitpunten komt te zitten die je niet kunt gebruiken, of dat je aansluitpunten mist waar je ze graag had willen hebben. Ik zou altijd aanraden om al over een lichtplan na te denken voordat je een huis laat bouwen. Heb je een nieuwbouwhuis gekocht, dan kan een lichtplan ook meegenomen worden tijdens de bouw.’’

Heb je tot slot nog stylingtips? En hoe ga je om met lichtpunten die drie bewoners geleden al werden vastgelegd?

,,Eettafels zijn groot geworden, toch zie je vaak dat mensen er een kleine lamp boven hangen. Een hanglamp boven de tafel mag groot zijn, met meerdere gerichte lichtbronnen. Voor hanglampen geldt: kies voor een mooi snoer naar het elektrapunt en laat het lekker hangen, ga niet met kabelstrips in de weer. Die vallen veel meer op! Ook wordt tegenwoordig veel verlichting in de wand verwerkt. Dit betekent wel dat je óf een goot moet frezen om draden in weg te werken óf dat je een snoer langs de muur ziet lopen.’’

,,Dit laatste kun je ook weer omarmen door voor een mooi strijkijzersnoer te kiezen. Dat snoer kun je voor je laten werken door met kleur te spelen. Snoeren zijn echter een beetje zoals een linnen pak: als je niet tegen kreukels kunt, dan moet je zo’n pak niet dragen. Met andere woorden: als je die snoeren langs de wand echt niet trekt, dan kun je beter voor een mooie tafellamp gaan.’’

