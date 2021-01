Weg met wegwerp: zo verminder je je eigen afvalberg

Mijn Tuin Van slangen en apen in de Afrikaanse tuin tot salaman­ders in de Haagse vijver

10 januari Henk Zeggelaar woonde met zijn gezin een tijdje in Tanzania. Daar hadden ze een grote tropische tuin inclusief tuinman. En er kwamen geregeld apen en slangen op bezoek. ,,Dit is wel even andere koek. Nu hebben we salamanders in onze vijver.”