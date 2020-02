Waterbedrijven gaan laatste 1500 stukjes loden waterleiding vervangen

Bij een aantal adressen zijn in de jaren negentig stukjes leiding van de straat naar de watermeter in een pand niet vervangen. Dit omdat het lastig was om bijvoorbeeld onder een stoep te graven of omdat de eigenaar van het pand geen toestemming gaf, aldus een woordvoerster.



Deze adressen zijn volgens haar bekend en de eigenaren van deze panden zullen worden aangeschreven.

De waterleidingbedrijven zijn verantwoordelijk voor de leiding tot de watermeter. Daarna is de eigenaar verantwoordelijk.



Utrecht en Rotterdam stelden onlangs al een onderzoek in naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in schoolgebouwen en kinderdagverblijven. Amsterdam meldde in november vorig jaar al dat het loden leidingen in gemeentepanden gaat vervangen. Het metaal kan een gezondheidsrisico vormen voor baby's en jonge kinderen.