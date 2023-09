Wat wil jij weten over wonen?

Markt­plaats: aanbod van én interesse in tweede­hands airco’s in juli gekelderd

De handel in tweedehands mobiele airco’s stond in juni nog in volle bloei, maar is in de maand daarna vrijwel letterlijk ‘weggeregend’. Niet alleen werden er op Marktplaats bijna de helft minder apparaten aangeboden, de interesse erin daalde zelfs met driekwart, meldt de doorverkoopsite.