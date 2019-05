Wat voor plug je nodig hebt? Klop eerst eens op de muur

Ken je dat? Je hebt pluggen op je lijstje voor de bouwmarkt staan. Hup, even heen en weer voor een doosje. Je komt aan bij het pluggen-pad en wat schetst je verbazing? De keuze is reuze. Je ziet door de bomen het bos niet meer! Je vraagt een medewerker om hulp en die stelt gelijk een aantal vragen. Wat voor ondergrond is het? Wat wil je bevestigen? En hoe zwaar is het voorwerp dat je wilt bevestigen?

Je glimlacht als een boer met kiespijn en denkt: weet ik veel! Ik bedoel: heb jij ooit je tv gewogen? Of je muur ontleed? Dat zeg je natuurlijk allemaal niet, maar ondertussen voel je je dom omdat je deze vragen niet kunt beantwoorden. De verkoper zal wel denken: dat wordt helemaal niks... Maar kom, wij gaan dit klusje wel even klaren.

Hol of dof

Van wat voor materiaal is jouw muur? Klop er eens met je knokkels op. Klinkt het hol of massief? Geloof me, ook zonder ervaring hoor je dat. Probeer het bij meerdere muren om het verschil te horen. Een buitenmuur klinkt meestal dof, dus massief. Een tussenmuur kan hol klinken.

Zacht of hard

Voor het gemak onderscheid ik drie typen ondergronden. Een massieve ondergrond kan van beton zijn of massief baksteen. Een holle ondergrond kan van plaatmateriaal zijn of van geperforeerde baksteen. Dan heb je ook nog cellen-beton: dit is niet hol, maar wel erg zacht. Klinkt tussen hol en massief in.

Speciale plug

Voor massieve ondergronden kies je een standaardplug. Voor holle ondergronden een holle wandplug van kunststof of metaal, een paraplu- of gipsplaatplug. Voor cellenbeton kies je een speciale plug, zoals de frame-ankerplug of schroefnagelplug. Als je het echt niet weet, kies dan voor de universele plug.

Zwaargewicht

Wil je heel zware voorwerpen bevestigen, zoals een zonnescherm? Dan kun je beter kiezen voor een chemische plug, keil- of ankerbouten. Laat je vooral adviseren in de winkel. Check dus van tevoren de ondergrond, voor zover je dat kunt bepalen, en het gewicht van het voorwerp.

Handig haakje

Heb je een uitgelubberd gat in een holle wand waar je weer wat wilt ophangen? Daar heeft een 72-jarige klusjesman een haakje voor bedacht. Van dat happy hooky word je vooral zelf blij, want je hoeft niet te boren of schroeven. Het is veilig en geschikt voor gangkastdeuren.