Warme voeten én geldbesparing met behulp van een isolatierobot

Bij het isoleren van je huis denk je waarschijnlijk vooral aan dubbel glas en purschuim in de spouwmuren. Wat veel mensen vergeten, is dat ook het isoleren van je vloer energievoordeel oplevert en, niet te vergeten, warme voeten. Vorige maand is voor het eerst in Nederland een heuse spuitrobot ingezet voor het isoleren van een vloer, waardoor ook de meest krappe kruipruimtes geïsoleerd kunnen worden.

Een goed geïsoleerde vloer kan een huishouden aardig wat geld besparen. Duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal heeft berekend dat het isoleren van de vloer van een 2-onder-1-kapwoning jaarlijks 230 euro kan schelen op de energierekening. Bijkomend voordeel: op sokken of blote voeten door je huis lopen wordt veel behaaglijker.

De kosten voor het isoleren van de vloer liggen gemiddeld op 1.600 euro, maar dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van het oppervlak, het materiaal dat gebruikt wordt en het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Handig om te weten: er zijn ook subsidies voor het isoleren van je huis. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Er is een scala aan verschillende materialen die gebruikt worden voor het isoleren van de vloer, met elk zijn eigen voor- en nadelen. Welk materiaal het meest geschikt is voor jouw vloer, hangt van verschillende factoren af: het soort vloer, de hoogte van de kruipruimte, maar natuurlijk ook persoonlijke voorkeur. Hieronder een aantal veelgebruikte materialen uitgelicht met de voor- en nadelen.

Purschuim

Purschuim is een bekende en veelgebruikte isolatiemethode. Het werkt effectief, is vochtbestendig en makkelijk aan te brengen. Nadelen: het is chemisch spul en dus slecht voor het milieu. Wel komen er steeds meer pur-soorten op de markt waar geen schadelijke chemische gassen in zitten. Een ander nadeel is dat het lastig te verwijderen is en ongeschikt voor houten vloeren omdat het geen ademend materiaal is. Vanwege de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden bij het aanbrengen van purschuim, is het een iets duurdere methode.

Een ecologisch alternatief voor purschuim is Icyene. Omdat dit een stof is op waterbasis, komen er geen schadelijke stoffen vrij bij het aanbrengen. Bovendien is dit materiaal wel geschikt voor houten vloeren.

Thermoskussens

Een ander veelgebruikt materiaal is thermoskussens of isolatiefolie. Dit is een stof bestaande uit verschillende lagen reflecterende folie, gevuld met lucht. Thermoskussens zijn vochtwerend en geven houten vloeren ademruimte. Een ander voordeel is dat warmte terug de woning in wordt gereflecteerd. Wel zijn de kussens moeilijker aan te brengen als er bijvoorbeeld veel leidingen door de kruipruimte lopen. Ook is het materiaal kwetsbaar. Als er een gat in de kussens ontstaat, heeft dat meteen effect op de isolatiewaarde.

Isolatieplaten

Huizen die na 1980 gebouwd zijn, worden doorgaans geïsoleerd met isolatieplaten gemaakt van piepschuim. Deze zijn vochtbestendig, licht van gewicht, daardoor makkelijk aan te brengen en ze zijn relatief goedkoop. Wel zijn de platen minder wendbaar dan bijvoorbeeld de thermoskussens of purschuim en de productie van de platen is niet bepaald milieuvriendelijk (daartegenover staat dan weer dat de platen recyclebaar zijn).

Glaswol

Glaswol is een isolatiemateriaal dat zowel verkrijgbaar is in de vorm van dekens of platen als in spuitvorm. Vanwege de zachte structuur is het makkelijk om moeilijke hoekjes op te vullen. Het is een goedkoop materiaal, maar bij het aanbrengen komen er wel veel vezels vrij, wat irritatie kan opwekken aan de ogen en luchtwegen. Opgespoten glaswol lost dit laatste probleem op. Het lijkt op het proces van purschuim, met als voordeel dat het niet schadelijk is voor mens en milieu. Doordat er gebruikt wordt gemaakt van een spuitsysteem, kunnen ook de moeilijke hoekjes worden bereikt. Een nadeel is dat de opstartkosten van opgespoten glaswol hoog zijn en daardoor de prijs ook hoger uit kan vallen, vooral bij kleine oppervlaktes.

Spuitrobot

Volledig scherm Met deze spuitrobot kunnen ook vloeren met een krappe kruipruimte voorzien worden van isolatie. © Isolatie.com Juist voor die moeilijk te bereiken plekken, of wanneer het überhaupt onmogelijk is voor mensen om in de kruipruimte te komen, is er nu ook de mogelijkheid een spuitrobot in te zetten. Eind februari heeft het isolatiebedrijf Isolatie.com als eerste Nederlandse bedrijf een woning geïsoleerd met behulp van deze robot. De kruipruimte onder deze woning was te krap om op de gebruikelijke manier te kunnen isoleren en dus werd de robot gebruikt.



Dit apparaatje op wielen, dat een beetje lijkt op een op afstand bestuurbare speelgoedauto, kan het hele oppervlak voorzien van een laag Icyene. De robot wordt in een opening in de muur of in de kruipruimte geplaatst en kan zelfs hindernissen nemen om op de moeilijk bereikbare plekken te komen. Camera’s op de robot registreren waar het isolatieschuim aangebracht moet worden. Zo wordt het dus ook voor woningen met een krappe kruipruimte mogelijk de vloer te isoleren, waardoor de energierekening omlaag gaat én de voetjes lekker warm blijven.