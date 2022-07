Warm weer? Met deze 7 tips voorkom je een legionellabesmetting

Als stilstaand water opwarmt, kan de legionellabacterie zich erin gaan nestelen. Je kunt er uiteindelijk ziek van worden als je de nevel van dit water inademt. ,,Denk dan aan hoofdpijn, koorts, kortademigheid of een longontsteking”, zegt Diana Snijder van Stichting Veteranenziekte, een patiëntenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met een legionellabesmetting. Veteranenziekte is een longontsteking die veroorzaakt wordt door de legionellabacterie.



In 2017 zijn er bij het RIVM 550 meldingen gedaan van een legionellabesmetting. ,,Dat zijn de laatste jaarcijfers, maar wij durven te stellen dat die inmiddels minstens verdrievoudigd zijn. En tien tot twintig procent overlijdt aan de gevolgen.”

,,Ook wij gaan uit van een onderrapportage”, zegt Dick Reijman van brancheorganisatie Techniek Nederland. ,,Daarom is het zaak om preventief maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld als je terugkomt van vakantie. Spoel dan alle waterleidingen 4 tot 5 minuten en voorkom dat je de waternevel (kleine druppeltjes) kunt inademen. Doe dit ook op je vakantiebestemming, zeker als je weet dat het appartement of huis misschien al een week niet is gebruikt.”

Misverstanden over legionella

Volgens patiëntenorganisatie StVZ zijn er veel misverstanden over legionella. Snijder: ,,Dan zeggen mensen: ‘Oh ja, dat zit in kip toch?’. Nee, dat is salmonella. Ik weet als geen ander hoe gevaarlijk het kan zijn, want mijn man heeft dagenlang aan de beademing gelegen op de intensive care. Voorheen dachten we dat alleen ouderen of rokers gevaar liepen, maar steeds meer jongere mensen melden zich bij ons. Elke dag schuilen er gevaren. Laatst meldde zich een fitte man bij ons die het had opgelopen met hardlopen langs een boerderij waar gesproeid werd.”

Daarom is het ook goed om een tuinslang te spoelen of een plantenspuit niet te lang te laten staan met water erin. Reijman waarschuwt mensen die vanwege energiebesparing de temperatuur van warm tapwater in de cv-ketel willen verlagen: ,,Zorg ervoor dat het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft. De legionellabacterie groeit namelijk in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden.”

Snijder: ,,De komende maanden zijn druk voor ons. Door vakanties en het warme weer neemt de kans op een besmetting toe. Zeker als straks de scholen en sportclubs na de zomervakantie weer opengaan. De klachten kunnen enigszins vergelijkbaar zijn met corona. Mocht je daar toch negatief op testen en bijvoorbeeld een longontsteking krijgen, kun je aan je huisarts vragen of het misschien een legionellabesmetting is. Dat kunnen ze meten met een urinetest.”

7 tips van Techniek Nederland om legionellabesmetting te voorkomen - Spoel na de vakantie alle koud- en warmwaterkranen 4 á 5 minuten lang. - Laat het water rustig stromen en voorkom dat je daarbij het water vernevelt. Dat kan door de sproeikop onder water in een emmer te houden, in een washandje of het sproeistuk van de kraan af te halen. Het is goed om de ruimte dan even te verlaten als je aan het spoelen bent. - Ook een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen, waardoor zich legionella kan ontwikkelen. Spoel daarom eerst een tuinslang door, als die niet dagelijks wordt gebruikt. Voorkom ook hier verneveling. - Vaak is zelf instellen van de temperatuur van warm water mogelijk. Zorg ervoor dat het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft. - Pas de drinkwaterinstallatie nooit zelf aan, maar laat dat doen door een erkend installatiebedrijf. Het is vooral belangrijk om ‘dode leidingen’ en opwarming van koud water door naastgelegen warme leidingen (hotspots) bij de aanleg en aanpassing van de drinkwaterinstallatie te voorkomen. - Bubbelbad (spa, whirlpool, jacuzzi, hottub) regelmatig reinigen en ontsmetten volgens de gebruiksaanwijzing. - Spoel ook ook op de vakantiebesmetting alle kranen enkele minuten door.

Kijk onze video's over wonen in onderstaande playlist: