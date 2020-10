Wachtlijst voor sociale huurwoning wordt alsmaar langer: ‘Ik weet niet waar ik morgen slaap’

Remco Groenen (33) is de wanhoop nabij. Hij zit al twee jaar zonder eigen woning. Slapen doet hij bij vrienden. Soms lukt het niet om onderdak te vinden. Dan klopt hij aan bij de opvang of brengt hij de nacht op straat door. ,,Ik verblijf nu bij een vriend, maar morgen is het onduidelijk waar ik naartoe ga”, vertelt hij. Hij is niet de enige. Naar schatting zijn er 40.000 daklozen in Nederland, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.