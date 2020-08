Wachten met huis verduurzamen? Doe-het-zelfers gaan massaal aan de slag

De kritiek op het rapport van het PBL was vooral dat er met een te nauwe blik werd gekeken naar de verduurzaming van koopwoningen. Grote maatregelen om een gemiddeld rijtjeshuis klimaatneutraal te maken zijn misschien niet rendabel, maar je kunt beginnen met kleine stappen en dan smaakt het al snel naar meer, zegt adviseur Jan Willem van de Groep. ,,Voorlopig niets doen is ook in financiële zin niet de beste optie, want die kleine maatregelen kunnen wél al direct een besparing opleveren.” Omdat Van de Groep het niet eens was met de boodschap van het rapport, heeft hij als kritische meelezer zijn naam er onderuit laten halen.

Doe het zelf

Dat kleine stappen het enthousiasme laten groeien, wordt beaamd door de bouwmarkten. Consumenten beginnen bijvoorbeeld met radiatorfolie, en pakken in de loop der tijd steeds grotere klussen op om hun woning te verduurzamen, constateren Karwei en Gamma. ,,Bijvoorbeeld dak- en vloerisolatie. Dat zijn klussen die een gemiddelde consument met behulp van instructievideo’s zelf kan uitvoeren”, zegt een woordvoerder.

De verkoop van isolatiemateriaal zit de laatste jaren in de lift. Op verzoek van deze site hebben Karwei en Gamma gegevens gedeeld van drie bekende isolatieproducten: buisisolatie, radiatorfolie en glaswol (voor dakisolatie). Alles is uitgedrukt in vierkante meters. Vooral radiatorfolie is in trek.

Gamma en Karwei constateren dat de populariteit van woningisolatie onder doe-het-zelvers groeit.

Doe-het-zelfers moeten wel uitkijken dat ze geen maatregelen nemen die de grote stappen richting een energieneutrale woning in de weg zitten”, aldus Van de Groep. ,,Neem de stappen die je zet zorgvuldig en doe het met beleid. Het doel is toch dat de woningvoorraad over dertig jaar energieneutraal is. Het zou zonde zijn als je over tien jaar alweer iets moet slopen omdat het nog niet toereikend is om dat doel uiteindelijk te halen.”

Subsidie

Het steekt Gamma en Karwei, die onder hetzelfde moederbedrijf vallen, dat het isoleren van de woning alleen wordt gesubsidieerd als het door een bedrijf wordt uitgevoerd. ,,Het zou veel sneller kunnen gaan als ook het bouwmateriaal wordt gesubsidieerd”, weet een woordvoerder. ,,Uit verkoopdata blijkt dat consumenten gevoelig zijn voor prijsprikkels. Als isolatiemateriaal in de aanbieding is, verdrievoudigt de omzet en stijgt het aantal views van doe-het-zelfvideo’s met de helft.”

Het is zeker een goed idee om isolatiemateriaal te subsidiëren, denkt Jan Willem van de Groep. ,,De BTW zou bijvoorbeeld omlaag kunnen. De overheid is natuurlijk bang dat er misbruik wordt gemaakt, maar ik ga er vanuit dat isolatiemateriaal nadat het is gekocht niet op de vuilnisbelt belandt.”

