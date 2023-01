Waarom zie ik de prijsdalingen niet op Funda? En zes andere vragen over de huizenmarkt

Eigen huis voorlopig niet betaalbaar­der: ‘Twee modale inkomens onvoldoen­de voor gemiddelde woning’

De huizenprijzen zullen volgend jaar naar verwachting met 3 procent dalen en in 2024 met nog eens 1,5 procent, meldt Rabobank. Maar dat betekent niet dat woningen beter betaalbaar worden. Zo is de hypotheekrente erg hoog, waardoor mensen maandelijks meer kwijt zijn aan een hypotheek. En door de gestegen kosten voor levensonderhoud, blijft er minder geld over voor de aankoop van een woning.

15 december