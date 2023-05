Waarom je koffie nodig hebt om kakkerlakken te verjagen

Vieze beestjes Fruitvlieg­jes laten zich moeilijk vangen, met dit huishoud­mid­del­tje lukt het wel

Kriebelbeestjes in je huis, daar zit niemand op te wachten. Maar wat doe je tegen krioelende mieren, kakkerlakken, zilvervisjes of bedwantsen? In deze serie vertellen we hoe je voorkomt dat je met ze te maken krijgt én hoe je ze je huis uit krijgt. Deze week: fruitvliegjes.