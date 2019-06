Waarom je bij het ophangen van een lijstje een potlood moet gebruiken

Er is een voorwerp uit mijn kantoortijd dat ik toen dagelijks gebruikte en dat ik nu tijdens het klussen ook veel gebruik. Rara, wat is dat? Eerst een hint. Ik ben nog altijd niet zo digitaal. Ik houd niet van sociale media, ben het liefst zo min mogelijk met mijn telefoon bezig, heb geen televisie en geen abonnement op Netflix. Ik schaf pas een digitale agenda aan als nergens meer een papieren exemplaar wordt verkocht. Dus wat is dat voorwerp dat zowel dienstdoet op kantoor als tijdens een klus? Een vulpotlood! Met dat potlood schreef ik op kantoor, waar ondanks de aanwezigheid van de computer nog een heleboel te schrijven was. En bij welke klus zetten we het vulpotlood in? Heel ouderwets: bij het ophangen van een lijstje.

Markeren

Bepaal eerst de plek waar je het lijstje wilt hebben. Houd het tegen de muur op de gewenste plek. Je kunt met het vulpotlood een heel fijne markering zetten in het midden aan de bovenkant. Meet aan de achterzijde van de lijst de afstand tussen de bovenkant en het bevestigingspunt.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Boorpunt

Teken nu het boorpunt af. Meet daarvoor vanaf jouw lijntje op de muur de afstand die je net gemeten hebt naar beneden af en zet daar een horizontaal streepje. Bepaal weer het midden en zet daar een verticaal streepje. Nu heb je een kruisje waar je moet boren.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Leiding zoeken

Bekijk of je op dat punt kunt boren. Gebruik, als je die hebt, een leidingzoeker. Indien niet voorhanden, kijk dan vanaf je boorpunt recht omhoog en recht naar beneden en vervolgens in een rechte lijn naar links en naar rechts. Geen stopcontacten of schakelaars? Geen kranen of andere obstakels?

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Steenboor

Gebruik om het gat te boren een steenboor in een goede boormachine. Voor een middelgrote lijst gebruik ik een diameter van 6 millimeter, net als de plug. Gebruik een L-haakje zodat de lijst er niet zomaar af kan schuiven. Ik gum de streepjes daarna altijd weer uit, tikkeltje perfectionistisch.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Waterpas

Hang de lijst aan het haakje. Als je dacht dat je klaar was, heb je het mis; haal de waterpas er nog even bij. Als ik bij klanten binnenkom waar de lijsten scheef hangen, jeuken mijn handen. Even stofzuigen en klaar ben je. En dan nu een ouderwets kopje thee.

Volledig scherm © Tjitske Sluis