Waarom een badkamerdeur meestal naar buiten draait

,,Ik vertel het altijd zo”, begint architect André van Deursen van studio D11. ,,In een badkamer is het wel eens glad en is de kans op vallen groter. Wat je wil voorkomen is dat iemand die wil helpen, de deur niet open krijgt omdat de gevallen persoon de ingang blokkeert. Om die reden laten we de deur altijd naar buiten open draaien, naar de kant van de gang.”

Op klusforums is de vraag ook meermaals gesteld. Er wordt vrij gefilosofeerd over wettelijke eisen die ten grondslag zouden liggen aan de norm. Een naar binnendraaiende deur zou ook voor vochtproblemen kunnen zorgen, of er zou te weinig ruimte zijn waardoor de deur tegen een wc of wasbak komt. Maar ook als weerwoord: ‘Als iemand in de badkamer is gevallen, dan is een naar binnen draaiende deur waarschijnlijk eerder opengetrapt dan een naar buiten draaiende deur?’ Met een veelbetekenend vraagteken erachter.

Dus ja, wat zijn eigenlijk de regels? Daarvoor moet je kijken in het bouwbesluit 2012. Daarin staat minutieus vastgelegd aan welke eisen nieuwbouwwoningen moeten voldoen. Elke architect, aannemer en gemeente (die vergunningsaanvragen moet goedkeuren) gebruikt het bouwbesluit als wettelijk leidraad. ,,Dat jaartal 2012 zegt niet zo heel veel, want jaarlijks worden er wel aanpassingen doorgevoerd”, legt Marjolein Berghuis uit. Ze is senior specialist bouwregelgeving van ingenieursbureau Nieman.

Geen draairichtingseisen

Maar wat staat erin over draairichtingen van badkamerdeuren? ,,Niets. Mogelijk heeft de draairichting in het verleden wel in de bouwregelgeving gestaan, want het argument van iemand die voor de deur kan liggen wordt vaak genoemd. Maar ook in vorige bouwbesluiten stond al niets vermeld over draairichtingeisen.’

In het bouwbesluit 2012 wordt in de toelichting nog wel gerept over de aanwezigheid van een badkamerdeur. Namelijk: ‘Er is geen eis aan de afsluitbaarheid (deur) van een badruimte meer opgenomen. Het spreekt voor zich dat een badruimte van een deur moet zijn voorzien. Dit is onder meer noodzakelijk voor de vochthuishouding en om de ventilatievoorziening in de badruimte goed te laten functioneren.’

Om het nog wat ingewikkelder te maken zijn regels niet in iedere situatie hetzelfde. De vrije doorgang naar een badkamer moet volgens het bouwbesluit minstens 85 cm breed zijn en minstens 230 cm hoog, maar die verplichting geldt niet als je zelf het huis gaat (ver)bouwen, in ‘particulier opdrachtgeverschap’.

Ook geen verplichting dus van de aanwezigheid en draairichting van deuren. Gezien de trend van loftwoningen, met een meer open karakter en hotelkamerachtige ruimtes, misschien een welkome boodschap voor liefhebbers die hun douche achter een muurtje in een ‘masterbedroom’ laten plaatsen. Of voor iedereen die de deur liever naar binnen laat draaien, zodat gehannes op een smalle overloop kan worden voorkomen. Zoals architect Van Deursen het zegt: ,,Een huis ontwerpen is een spel tussen voorschriften, veiligheid en kwaliteit van wonen.”

