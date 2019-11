Vrouw gedwongen om haar woning te verhuren via Airbnb

Man kampeert voor straf op zijn eigen erf, want hij mag zijn huis niet meer in

19 november Patrick Matthee kampeert in een camper op zijn eigen erf, naast zijn afgesloten woning in Zeeland. In een tipi heeft hij een keukentje ingericht. Niet omdat hij bezig is zijn huis te verbouwen, maar omdat hij er niet in mag. Matthee maakte zelf cannabisolie. En dat mag niet. Daarom sloot de burgemeester zijn woning voor drie maanden.