Voorkom stress in dagen voor kerst: 'Echtscheidingsadvocaten slijpen hun potloden al'

,,Ik kijk erg uit naar kerst, maar als ik eerlijk ben, ben ik ook een beetje gespannen. Gaat het allemaal wel goed?", vraagt Marja zich af. ,,Ik ben vast niet de enige. Ik heb wat advocatenvriendjes en die zijn hun potlood al aan het slijpen voor de echtscheidingen die eraan zitten te komen dankzij alle stress."

Waar die stress over gaat? Een vlek in het tafelkleed, een pepermolen die niet bij te vullen is, de mooie glazen onder het stof als je geen tijd meer hebt om ze schoon te maken. Marja weet raad met de belangrijkste klussen voor deze week, zodat je je volgende week alleen op de te bereiden maaltijd hoeft te richten.

Tafellinnen, servetten en glazen

,,Ik begin met het tafellinnen en de servetten. Die mogen nog eens in de wasmachine als ze al een tijdje liggen, want je zal net zien dat er ongemerkt iets is gemorst. En als mijn moeder op bezoek komt, moet het spic en span zijn!”



,,Daarna ga ik mijn glaswerk doen. Sommige glazen hebben zo'n blauwe gloed omdat ze te heet in de vaatwasser zijn geweest. Geen paniek. Vul de gootsteen met warm water, doe er zeker tien eetlepels sodakorrels bij en leg de glazen er een half uurtje in. Vergeet de bierglazen niet, want het schuim wordt mooier als je die goed poetst. Na het badderen spoel je ze af en met een dunne theedoek maak je ze glimmend droog.”



Voor de fanatiekeling, voor wie Marja een zwak heeft, is een tweejaarlijkse beurt van het chique glaswerk uit de servieskast geen overbodige luxe. ,,Niets is zo vervelend als glazen die onder het stof zitten als je ze op tafel zet. En stof kruipt door de kieren van een kast heen, helaas. Opnieuw in de vaatwasser, dus.”

Marja Middeldorp.

Zilver poetsen en keuken uitruimen

,,Denk je dat er maar weinig mensen zijn met zilver bestek? Ik denk best wel wat, hoor. Maar dat gebruik je niet vaak en en kerst is er nou net zo'n gelegenheid voor. Pak zilverpoets en poets het op met zilverhandschoenen. Ik bewaar het zilver vervolgens in plastic zakjes, zodat het niet verkleurt. Voordat het daarin gaat, wel nog even afspoelen, want je wil niet die smaak van zilverpoets in je mond.”

Als je al weet wat je gaat eten, zijn de boodschappen natuurlijk een essentieel onderdeel van de vroege voorbereiding. ,,Wat kun je alvast kopen? Heb je genoeg nootmuskaat, poedersuiker, peperkorrels, zout, bakolie? Haal de kasten leeg en kijk welke essentiële kruiden ontbreken. Ik orden mijn kruidenkastje zelfs met de winterkruiden vooraan. Denk ook alvast aan genoeg soorten thee, koffieroom en suikerklontjes voor de gasten. Terwijl je de kasten leegruimt, kom je vast nog wat dingen tegen die over datum zijn. Die kun je maar beter weggooien. Heb je trouwens al ijsblokjes gemaakt?”

Het dessert: kaas uit de schuur?

,,Meestal eindig ik met een Frans kaasje en een druifje. Heerlijk natuurlijk, maar ze stinken wel. Die wil ik dus niet in de ijskast bewaren. Ik stop ze in een aparte zak en die leg ik dicht in de schuur, kelder of ander soort opslag. De kaas blijft goed en je moet het bovendien niet koud opdienen. Dat komt de smaak niet ten goede. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je geen last hebt van dat gemeur.”

Nou, als je dat allemaal hebt gedaan, dan kan het niet anders dan een gezellige kerst worden, denkt Marja. ,,Zorg dat die echtscheidingsadvocaten uit je buurt blijven!”

