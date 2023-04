Voor bijna vier op tien huishoudens loont het niet om oude woning te isoleren

Goed isoleren van oude huizen kan met de huidige hoge energieprijzen bijdragen aan een lagere energierekening, het is goed voor het milieu én het zorgt voor meer wooncomfort. Genoeg redenen om te investeren, maar hoe rendabel is het eigenlijk? TNO en CPB onderzochten wat het kost om 5,4 miljoen woningen van voor 1992 te laten voldoen aan de standaard én wat dat betekent voor de portemonnee van verschillende huishoudens. Het is voor het eerst dat dit is doorgerekend.

Na isolatie van de vloer, het dak, de gevel, het glas en de deuren houdt 62 procent van de huishoudens met een huis van voor 1992 iedere maand netto meer geld over dan als ze die isolatiemaatregelen achterwege zouden laten. Bij de berekeningen keken de onderzoekers naar verschillende type huishoudens, woningen en inkomens. Ze zijn uitgegaan van een gasprijs van 1,59 euro per kuub, inclusief belastingen én 4 procent rente op de hypotheek of lening. Voor de gemiddelde investering per woning rekenen ze met een bedrag van 19.000 euro (inclusief btw, exclusief subsidie) en daarmee daalt gemiddeld het gasverbruik met 25 procent.

Verschillen

Maar de verschillen in inkomenseffecten tussen én ook binnen de inkomensgroepen blijken groot. De uitkomsten zijn sterk afhankelijk van het inkomen van het huishouden, het type huis en de vraag of het bijvoorbeeld een huurhuis of koophuis is. Rob Aalbers, sectorhoofd bij het CPB: ,,We zien dat zowel de omvang als de spreiding van de inkomenseffecten toeneemt naarmate het inkomen van een huishouden lager is.”

Zo profiteren de huishoudens met een sociale huurwoning het meest van woningisolatie. De kosten van de investeringen in de corporatiewoningen - die worden geschat op 18 miljard euro - komen voor rekening van de woningcorporaties en er is afgesproken dat die kosten niet doorberekend worden in de huren. Een opsteker voor die groep: in doorsnee houden de sociale huurders 32 euro per maand extra over.

Particuliere huurders en huiseigenaren met lage inkomens daarentegen gaan er financieel juist niet of nauwelijks op vooruit na isolatie van de oude woning. Alleenstaanden, eigenaren een woning groter dan 150 vierkante meter en een inkomen minder dan modaal (40.000 euro bruto per jaar) hebben de grootste kans om er financieel op achteruit te gaan. Hoeveel zij er gemiddeld per maand op achteruit gaan, kunnen de onderzoekers niet in euro's uitdrukken omdat de verschillen in inkomenstypes groot zijn. In procenten kan het om een koopkrachtverlies tot -4 procent gaan.

Grote huizen

Onderzoeker Peter Mulder van TNO onderstreept: ,,Voor de meeste huishoudens kunnen de investeringskosten ongeveer weggestreept worden tegen de energiebesparing en houden ze maandelijks iets over. Uitzondering zijn mensen met lage inkomens en met grote huizen. Maar ook voor de meeste van hen geldt dat het inkomenseffect beperkt is. Zeker als je het afzet tegen een inflatie van 6 tot 8 procent valt het mee.”

Hij voegt eraan toe: ,,Bovendien weten we dat verduurzaming zorgt voor meer wooncomfort, waardestijging van woningen, en bijvoorbeeld minder gevoeligheid voor veranderingen van de energieprijzen. Dat hebben we in dit onderzoek niet meegenomen, maar dat zijn effecten die wel meetellen in de afweging om te verduurzamen.”

Er bestaat overigens geen verplichting voor alle woningen van voor 1992 om aan de isolatiestandaard te voldoen, maar om de CO2-uitstoot fors te verminderen wil de overheid dat huishoudens vanaf 2050 niet meer koken en stoken op aardgas. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek is het de vraag of dit financieel uitkomt of dat er wellicht toch meer subsidie moet worden uitgetrokken om alle groepen over de streep te trekken om hun oude huizen te verduurzamen.

Lagere inkomens

In het onderzoek doen TNO en CPB geen aanbevelingen aan de overheid. Wel laat de analyse zien dat als er geen subsidie zou zijn, het uiteraard voor meer mensen niet zou lonen om te isoleren. ,,Zonder subsidie worden vooral de inkomenseffecten voor lagere inkomens negatiever, terwijl de inkomenseffecten voor hogere inkomens nog steeds klein zijn”, aldus Mulder.

De onderzoekers van CPB en TNO hebben gerekend met een overheidssubsidie van 30 procent van de kosten van isolatie van particuliere huurders en eigenaren van een koopwoning. Dat gaat om zo’n 21 miljard euro. De totale investering op nationaal niveau bedraagt maar liefst 88 miljard euro. Daarvan neemt de overheid en de woningcorporaties iets minder dan de helft voor hun rekening.

De onderzoekers hebben overigens meerdere scenario’s doorgerekend met verschillende gasprijzen en rentetarieven voor financiering van de isolatie. Als de gasprijs daalt, dan slinkt de groep voor wie het financieel aantrekkelijk is om te verduurzamen.

