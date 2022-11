Vochtproblemen door lagere verwarming? Met deze trucs hou je schimmel buiten de deur

Met video Wanneer kun je het beste wassen? Helga van Leur laat dat zien met nieuw ener­gie-weerbe­richt

Een wekelijks ‘energie-weerbulletin’ moet meer inzicht geven in wanneer je energie kunt besparen of wanneer het loont om de vaatwasser of wasmachine aan te zetten. Helga van Leur vertelt YouTube-kijkers hoe ze beter gebruik kunnen maken van de momenten waarop er veel zon of wind is.

31 oktober