Vlekken in de vloerbedekking? Dit is Marja's EHBO-schoonmaakkit

Schoonmaaktip van de weekHet huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp elke week een handige schoonmaak- of opruimtip. Deze week een probleem dat vrij gemakkelijk is op te lossen, als je je hoofd maar koel houdt.

Ook in coronatijd wordt er nog volop geborreld, schat Marja in. ,,En als er iets op het tapijt terecht komt, kan er al snel een chaotische situatie ontstaan. Ik zeg dan altijd: geen paniek! Iemand moet op zo'n moment de leiding nemen en weten wat er moet gebeuren. Een vlek in het kleed is gewoon goed te behandelen. Echt simpeler dan je denkt!”

Benodigdheden

Keukenpapier, emmer, water, theedoek, inweekmiddel



Stap 1

,,De eerste zorg is dat mensen niet in die vlek gaan lopen wrijven. Neem de leiding en pak een paar keukenpapiertjes. Heb je die niet, dan is wc-papier ook goed. Als er etensresten op de grond liggen, haal je die er natuurlijk eerst af. Dan dep je met het keukenpapier op de plek. Het vocht wordt opgenomen.”



Stap 2

,,Voor elke vlek is een weg” filosofeert Marja ambitieus. ,,Wel eerst kijken, nadenken en dan pas doen. Mensen die beginnen over heet water of zout of witte wijn op rode wijn: meteen vergeten. Het eerste wat je doet is koud water pakken. Altijd eerst koud water. Pak een doek, het liefst een theedoek of een glasdoek is nog beter. Van katoen in ieder geval, dat neemt het water goed op.”



Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

De theedoek mag zich vol zuigen met het koude water. ,,Maak een bolletje van de doek en ga met het natte deel deppen op de plek. Altijd vanaf de buitenste rand naar midden. Nooit wrijven, ik zeg het nog maar een keer, want je maakt het alleen maar erger. Je zult zien dat het doekje viezer wordt, want het vuil van de vlek laat los. Dat geeft alvast een goed gevoel. Oh, waarom nou koud water? Dan ontstaat er in geen enkel geval stolling.”

Stap 3

,,Nou, dan kom ik weer met mijn magere sopje. Pak een emmer met lauw water en gooi er een theelepeltje biologisch inweekmiddel in. Je hebt al goed voorwerk gedaan. Nu is het tijd om de wond schoon te maken. Pak opnieuw een theedoek, stop hem in de emmer en daarna weer deppen op de vlek, van buiten naar binnen. Je kunt ook een beetje laten intrekken. Laat vervolgens goed drogen en de vlek is weg."



Let wel: dit is Marja's EHBO bij vlekken, zoals ze dat noemt. ,,Twee dagen na het veroorzaken van de vlek werkt dit niet meer. Dan zou je het nog met volle melk kunnen proberen. Giet een beetje op de vlek en dep het weg, eventueel daarna nog een keer eroverheen met een mager sopje!”

Bonustip

Dan nog een bonustip: ,,Wil je nou eens het gevoel hebben dat je het huis helemaal schoon hebt? Strooi wat wasmachinekorrels op het tapijt en ga dan stofzuigen. De stofzuiger verspreidt de geur in huis. Heerlijk!”



Bekijk hieronder de video waarin Marja Middeldorp verklapt welke schoonmaakmiddelen ze gebruikt.

