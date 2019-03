Vijf tips voor vrouwen die zelf willen klussen

Ik ondersteun graag andere vrouwen die een klusbedrijf willen beginnen. Laatst vroeg een van die vrouwen hoe ik toch zo handig ben geworden. Ze veronderstelde dat ik zeker een handige vader moest hebben. Zo was zij besmet geraakt met het klusvirus. Maar ik heb juist leren klussen door het ontbreken van een vaderfiguur! Je achtergrond maakt dus niks uit. We zijn allebei gaan klussen omdat we het leuk vinden om te doen. En we zijn er goed in geworden. Dat lijkt me nu een prachtige boodschap voor alle vrouwen. Doe wat je leuk vindt en je zult zien dat je het kunt.