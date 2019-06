Vijf tips om kamerplanten de hitte te laten overleven

Ook komend weekend wordt het weer behoorlijk warm in Nederland en we zitten nog maar aan het begin van de zomer. Kamerplanten hebben het er soms zwaar mee. Om ervoor te zorgen dat ze na dit soort weken niet allemaal het leven laten, geeft online plantenbezorger Plantsome vijf tips waarmee planten het ‘hoofd’ koel houden.

1. Vermijd direct zonlicht

De zon is momenteel enorm fel en kan veel kamerplanten gemakkelijk verbranden als ze direct voor het raam staan. Zet de planten dus tijdelijk op een schaduwrijker plekje zodat ze het minder warm hebben.

2. Geef in de ochtend of avond water

Als het even mogelijk is geef dan vroeg in de ochtend of later op de avond water. Het is dan minder warm waardoor het water niet zo snel verdampt en de wortels meer tijd hebben om het water op te nemen. Je kunt er tijdens deze warme dagen van uitgaan dat je plant wel twee keer zoveel water als normaal nodig heeft. Houd daar dus rekening mee en geef om de twee dagen een flinke plens water.

3. Keep it cool

Met het gevaar om open deuren in te trappen: probeer het zo koel mogelijk te houden in huis. De gordijnen dichthouden overdag en de ramen open ’s nachts zorgt ervoor dat de temperaturen enigszins gelijk blijven gedurende de dag en nacht. Voor planten is dat belangrijk omdat ze slecht tegen plotselinge temperatuurstijgingen kunnen. Let ook op met airco’s. Ze maken het huis een stuk koeler, maar zorgen ook voor een plotselinge golf van koude, droge lucht. Planten kunnen daar slecht tegen. Probeer ze dus in ieder geval niet direct in de luchtstroom van de airco te zetten. Ventilatoren zijn geen probleem.

4. Sproeien

Wanneer er meer vocht in de lucht zit is de lucht ook koeler. Koelere lucht is beter, ook voor jouw groene vrienden, dus probeer elke dag de lucht rondom de planten te besproeien met water. Of zet een bak met water naast jouw planten zodat er continue vocht de lucht in verdampt.

5. Stop met voeding geven