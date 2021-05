Vier tips voor een duurzame geveltuin tegen je huis

Ook zin in een groene façade? Volg deze vier tips en zorg dat je tuintje een succes wordt.



Informeren

Ho, stop, niet zomaar een rij tegels uit de stoep voor je woning trekken. Raadpleeg eerst de website van je gemeente. In bijna alle gemeenten is het toegestaan om een geveltuin aan te leggen, maar overal zijn de regels net iets anders. Zo kan het per stad of gemeente verschillen hoe diep een geveltuin mag zijn. Meestal is dat niet meer dan 60 centimeter, soms ook maximaal 45 centimeter. Belangrijk is dat er genoeg ruimte overblijft voor de andere trottoirgebruikers.



Aanleggen

In sommige gemeenten hoef je een geveltuin alleen maar aan te vragen; het aanleggen doet de gemeente, waarna je de grond zelf kunt beplanten. Zo niet, dan kun je zelf de handen uit de mouwen steken. De tegels die vrijkomen steek je op hun kant in de grond, zodat ze als afrastering dienen. Die is nodig om te voorkomen dat de straat verzakt. Let op de kwaliteit van de grond. Soms moet je eerst zand afvoeren en vervangen door gezonde aarde om plantjes te laten groeien.



Beplanten

Hou bij het beplanten van je geveltuin rekening met de stand van de zon. Sommige planten houden van volle zon, andere doen het juist beter in de schaduw. Zet - in overleg met eventuele bovenburen en mits toegestaan - een mooie klimmer tegen de gevel, dan strekt het groen zich ook in de hoogte uit. Let op: sommige klimplanten hechten zich aan de gevel (en tasten de muur aan; check eerst het huishoudelijk reglement), andere moeten met spandraad of een andere klimhulp worden geleid. Blauwe regen groeit spectaculair en bloeit soms wel tweemaal per jaar. Een doornloze braam hangt eind augustus vol met eetbaar fruit. Met bodembedekkers - planten die over de grond ‘kruipen’ - voorkom je dat hondeneigenaren je tuintje aanzien voor uitlaatplek. Plant wat bollen - narcissen, krokussen, tulpen - die elk jaar opnieuw vroeg in het voorjaar de lente aankondigen in je straat. Tip: ongetwijfeld kom je ergens uitbundig bloeiende stokrozen tegen die in augustus volhangen met zaaddozen. Daar mag je gerust een paar van bietsen.



Onderhouden

Zo veel moeite is dat niet: let vooral in de zomermaanden op hoe de planten erbij staan. Leeg wekelijks een gietertje boven de planten als het nodig is, en als het erg heet is wat vaker. Geef voor extra succes de planten in het voorjaar en in de zomer om de paar weken wat plantenvoeding. Een geveltuin leent zich prima voor vaste planten die de wintermaanden doorstaan. Wat terugsnoeien in voor- of najaar volstaat, maar zelfs dat is vaak niet nodig.