Verwarming weer aan? Deze zaken moet je even controleren

Met temperaturen die ’s avonds niet boven de 10 graden uitkomen, gaat in veel huizen de centrale verwarming weer aan. Voordat je na de zomerperiode je verwarming weer inschakelt, zijn er enkele zaken die je even moet controleren. Óók met een kachel, stadsverwarming of een elektrische warmtepomp.

Bijna alle Nederlandse huizen worden voorlopig nog op aardgas verwarmd. De cv-installatie werkt alleen goed als de hoeveelheid water en lucht in het systeem in orde is. Vaak merk je na een paar maanden op non-actief dat de radiatoren maar half warm worden of borrelende geluiden maken.

Dat betekent dat er luchtbellen in je verwarmingsleidingen en radiatoren zitten. Daarom is het goed dat je het systeem ontlucht en opnieuw met water bijvult voordat je de verwarming weer aanzet.

Ontluchten

Hoe je dat doet? Volg deze stappen van cv-ketelfabrikant Vaillant. De belangrijkste punten:

- Zet eerst alle radiatoren aan, zodat het water en de lucht in de leidingen worden verwarmd

- Zet de thermostaat (als je die hebt) op de laagste stand en zet de cv-ketel uit. Draai alle radiatorkranen dicht

- Wacht vijf minuten en pak een ontluchtingssleutel (te verkrijgen in iedere bouwmarkt) en een doekje

- Draai met de ontluchtingssleutel het radiatorventiel open. Houd een doekje erbij. Als er veel water uitkomt, kun je hem weer dichtdraaien. Begin bij de laagst geplaatste radiator in huis

- Draai vervolgens de kranen weer open, zet de thermostaat aan op de gewenste temperatuur

- Controleer de waterdruk van de cv-ketel. Als hij nog op rood staat, is de druk te laag en moet de cv-ketel bijgevuld worden met water

Ook een elektrische lucht-waterwarmtepomp heeft een afgiftesysteem met water en ook daarbij kan lucht in de leidingen problemen opleveren bij het verwarmen. De meeste warmtepompen zitten in nieuwbouwhuizen met vloerverwarming. Onderstaande video helpt met het opnieuw inregelen van de verwarming:

Schouw nakijken

Oktober en maart zijn volgens verzekeraars de grootste risicomaanden voor een schoorsteenbrand. Om de eerste kou te doorbreken, steken veel mensen in deze periode vaak hun kachel of haard weer aan. Voor je dat doet, kun je beter nakijken of je schouw in orde is. Vogels maken er vaak nesten in en die verdroogde takken kunnen vlam vatten, net als aanslag zoals roet of creosoot.

Is je schoorsteen gekoppeld aan je cv-installatie? Dan maakt het reinigen van je schoorsteen deel uit van het verplicht onderhoud van je cv-installatie. Je kunt hiervoor beroep doen op een schoorsteenveger of een erkende technicus die ook je ketel nakijkt.

Volgens de brandweer kun je op deze manier schoorsteenbrand voorkomen:



- Laat je schoorsteen minimaal jaarlijks vegen

- Kies een bedrijf dat is aangesloten bij Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)

- Zorg voor een emmer met zand naast de open haard/kachel/schoorsteen. Blus nooit met water

- Gebruik aanmaakhoutjes bij het aansteken (nooit benzine of spiritus)

- Stook volgens de Zwitserse methode

Alert zijn voor koolstofmonoxide

Met het opstarten van verwarmingstoestellen steekt ook het gevaar op koolstofmonoxidevergiftiging de kop op. Dat gebeurt vooral tussen de maanden oktober en februari. CO kun je niet ruiken, zien of voelen. Dat maakt het zo gevaarlijk.

CO ontstaat ook als toestellen niet goed afgesteld zijn of als je schoorsteen niet goed trekt. Als er CO in de kamer hangt, adem je dit ongemerkt in en neemt je bloed de vergiftiging op via de longen. De symptomen zijn onder meer loomheid, duizeligheid, hoofdpijn en futloosheid. Bij hoge concentraties raak je buiten bewustzijn. Er gaan zelfs mensen aan dood (tien tot vijftien per jaar in Nederland). Meestal gebeurt dat in kleine, slecht geïsoleerde ruimtes zoals woonboten.

Dit kun je volgens de brandweer doen om te voorkomen dat een vergiftiging optreedt:

- Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster open of raam op een kier

- Laat de verwarming controleren door een vakman

- Plaats een koolmonoxidemelder, in ieder geval in de ruimte van het verwarmingstoestel of de open haard

