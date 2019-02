‘Verbouwontmaagding’ voor Miljuschka Witzenhausen: ‘Waar ben ik aan begonnen?’

,,Ik weet ook niet waar ik aan ben begonnen", erkent Miljuschka Witzenhausen, presentatrice bij 24Kitchen en voedingsdeskundige voor onder andere RTL Boulevard. ,,Het zoeken naar een perfecte boerderij heeft heel lang geduurd. Het moest redelijk afgelegen en toch ook in de buurt van Amsterdam zijn, want ik wil binnen een half uur in de stad zijn waar ik ben opgegroeid. Mijn vriend en ik waren op slag verliefd toen we deze woonkamer zagen. Het was eigenlijk boven ons budget, maar we hebben alles uit de kast getrokken om het voor elkaar te krijgen en zijn waanzinnig blij dat het is gelukt.”

De binnenkant van de boerderij wordt compleet gestript en gemoderniseerd. Dat is nogal een klus met 600 vierkante meter woonoppervlak. Er komen bovendien twee televisiestudio's op het erf. ,,Dat is de droom: we willen een plek waar we kunnen leven én werken. Ik krijg een grote studiokeuken in de oude koeienstal, waarvandaan ik kookprogramma's kan opnemen. Mijn vriend (Philip van Ierschot, red.) heeft een eigen bedrijf in het maken van video's van eten en drinken en creëert in het tweede huis naast de boerderij een eigen studio. Verder is er een boomgaard en ga ik mijn eigen groente kweken in een moestuin. Het wordt een soort food-mediawalhalla waar de kinderen vrienden kunnen uitnodigen om te komen chillen en te eten.”

Ze had er natuurlijk een privéproject van kunnen maken en zich verder concentreren op de programma's die ze voor 24Kitchen maakt. Onlangs was Miljuschka nog in Japan om inspiratie te halen uit de lokale keuken, waarover binnenkort ook een serie verschijnt op deze site. Ze vindt het leuk om haar kennis op die manier te delen.



,,De gedachte achter de vlog is dat ik een wereld in stap waar iedereen in stapt als-ie gaat verhuizen of verbouwen. Ik merk dat ik tegen uitdagingen aan loop waar ik nog nooit over had nagedacht: eerst spotjes kiezen, voordat je aan de badkamer begint - poeh! Ik hoop dat mensen herkennen wat ik meemaak en kunnen genieten van de lijdensweg die ik afleg om mijn droom te verwezenlijken. Wie weet kan ik andere mensen motiveren en inspireren.”

Volledig scherm © Julia Dilissen

Vriend moet wennen

In de vlog is niet alleen de keukenprinses te zien. Ook haar vriend Philip en kinderen Rembrandt (9) en Felina (6), uit een eerdere relatie, doen lekker mee. ,,Alles gaat gewoon door en het runnen van een gezin is onderdeel van de uitdaging van een verbouwing. Ik wil dat mensen zien hoe het er écht aan toegaat. Dat is de kracht van een vlog. Mijn vriend staat zelf liever achter de camera en moet wennen, maar hij maakt soms geniale opmerkingen – haha! Soms hebben we trouwens pittige discussies op camera. Een verbouwing is samen op vakantie gaan in het kwadraat: de ultieme relatietest. Ik wil bijvoorbeeld de oude kaasbaden in de kelder gebruiken om daar verse roomkaas te maken. Mijn vriend maakt er liever een wijnkelder van. Die discussie is overigens nog niet beslecht!"

Wat we kunnen leren? ,,Nou ja, ik ben niet erg handig. Al ga ik morgen wel helpen een betonvloer eruit bikken. Verder maak je als kijker ook mee hoe ik bepaalde keuzes voor het interieur maak - daar heb ik wel een beetje gevoel voor. Hoewel... het is nog niet zo dat je een paar Pinterest-plaatjes laat zien en dat je dan je gewenste badkamer bij elkaar kunt shoppen. Gelukkig krijg ik veel hulp van experts. Mijn badkamerboer kan heel enthousiast vertellen over wc-potten. Nooit gedacht! Ja, ja, alles is voor mij de eerste keer. Een verbouw- en vlogontmaagding! Waar ben ik aan begonnen, denk ik nu weer. Maar ja, hoop doet leven. En ik hoop gewoon dat het heel mooi wordt.”