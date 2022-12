VEH: Huiseigenaar in 2023 gemiddeld 30 euro meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten

Koploper in de steekproef is het Zuid-Hollandse Teylingen. Huiseigenaren in die gemeente zijn volgend jaar gemiddeld 167 euro meer kwijt dan in 2022. Het Zuid-Hollandse Bodegraven-Reeuwijk (toename van 140 euro) en Den Haag (130 euro) volgen. In Doetinchem in Gelderland valt de gemiddelde aanslag juist 83 euro lager uit. Van de ruim honderd onderzochte gemeenten zijn de totale woonlasten in Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort in de provincie Utrecht en de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee (Zuid-Holland) volgend jaar het hoogst.