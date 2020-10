Van het gas af: het móét, maar grote groep twijfelt nog

De overheid heeft bepaald dat in 2050 heel Nederland van het gas af moet zijn. De eerste stap is dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Bijna alle Nederlanders (96 procent) zijn ervan op de hoogte dat steeds meer woningen van het aardgas moeten. Ruim 70 procent vindt het van belang of van groot belang dat Nederland klimaatneutraal wordt. Van de ondervraagden vindt 56 procent het belangrijk dat we van het aardgas afgaan.

Toch wil nog geen 20 procent de eigen woning van het aardgas hebben, terwijl een grote groep (44 procent) twijfelt. Dit komt doordat er veel onzekerheid is over de gevolgen van het aardgasvrij maken van de woning, blijkt uit het onderzoek. Zo zijn er twijfels over de vraag of het alternatief voor gas duurzaam genoeg is. En er zijn zorgen bij mensen die vrezen dat ze tegen hoge kosten aan lopen.

Schattingen door de ondervraagden over het bedrag dat nodig is om de eigen woning aardgasvrij te maken, lopen uiteen van minder dan 5000 euro tot meer dan 25.000 euro. Een derde schat dat de kosten tussen de 5000 en 15.000 euro liggen. Volgens 62 procent zou de gemeente de aanpassingen gedeeltelijk moeten betalen.

Leiding

Wie overstapt naar een volledig elektrische verwarming (via een warmtepomp) en ook niet meer op gas kookt, kan te maken hebben met onvoorziene kosten. Want de gasmeter en leidingen moeten worden verwijderd. De kosten daarvan komen voor rekening van de gebruiker. Netwerkbeheerder Enexis rekent voor zo’n verwijdering 752,55 euro.

De kantonrechter oordeelde onlangs overigens dat dat onterecht is. Je hoeft niet te betalen als je niet zelf de opdracht hebt gegeven de gasleiding te verwijderen. De verwijderingskosten zouden een drempel vormen voor bewoners om naar een aardgasloze woning over te gaan.

Het verwijderen van de leidingen is noodzakelijk, aldus netwerkbeheerder Enexis, want uit onderzoek is gebleken dat dit ‘een permanente, veilige oplossing’ zou zijn. Een achtergebleven leiding kan volgens de beheerder voor verwarring zorgen. Bijvoorbeeld als nieuwe bewoners van een gasloze woning gaan graven in de tuin.

