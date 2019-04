Uitslag schoonmaaktest: veel regelmatige ramenlappers, deurensoppers verdeeld

Bijna 45.000 bezoekers van deze site vulden de afgelopen week de schoonmaaktest in. Die stond bij een artikel over hoe vaak het nou moet, dat opruimen en soppen van koelkasten, ovens en wc's.

Wat een normale schoonmaakfrequentie is van de verschillende huishoudelijke klusjes? Deskundige Zamarra Kok waarschuwde voor het antwoord op die vraag. Ze woont zelf met twee pubers en twee katten in huis. ,,Dan heb je in het huishouden vanzelfsprekend meer te doen dan iemand die vrijgezel is en altijd op zijn werk zit.”

Wil je weten of jij een huishoudkoning of sloddervos ben? Je kunt de test met tien vragen onder dit artikel nog invullen.

Nog een kanttekening: misschien heeft niet iedereen de test naar waarheid ingevuld. Het liefst ben je natuurlijk een ‘huishoudkoning’ en geen ‘sloddervos’, zoals de uitslag probeert duidelijk te maken. Toch zitten er een paar opvallende cijfers tussen die je als norm kunt interpreteren.

Ramen lappen

De ramen worden regelmatig gelapt, blijkt uit de cijfers. Als het aan Zamarra Kok ligt, is dat juist een klus die je kunt laten schieten. Aan hygiëne draagt het niets bij. Bijna de helft van de deelnemers laat weten toch wel maandelijks de ramen te lappen voor een beter zicht. Bijna net zoveel mensen zeggen één keer per jaar. Een klein clubje kijkt er niet naar om en een nog kleinere groep fanatiekelingen zegt wekelijks de zeem te gebruiken.

Sommige mensen slingeren dagelijks de stofzuiger door het huis. Zeker een goed idee als je allergisch bent voor huisdieren die in hetzelfde huis leven, of als de kinderen de halve zandbak met hun schoenen naar binnen lopen. Normaler is wekelijks of meerdere keren per week. Minder dan wekelijks kan ook, al is een flinke stoflaag in huis dan onvermijdelijk.

De meest gedane klus is de afwas. De meeste mensen pakken dagelijks de borstel voor servies of pannen. Het schrikbeeld uit studentenhuizen, waar soms hele stapels servies met etensresten een week blijven liggen, komt maar weinig voor bij bezoekers van deze site (3 procent).

Wassen

Het bed wordt wekelijks of een keer in de twee weken verschoond. Verstandig, zeggen huishouddeskundigen Marja Middeldorp en Zamarra Kok. Huismijt kan zich in de dekens nestelen. Het is vooral verstandig om het bed open te gooien en een raam open te doen als je wakker wordt. Dan kun je nog eens een wasbeurt overslaan. Maandelijks of nog minder, zoals 10 procent zegt te doen, is relatief weinig. Wellicht zijn dat schone ‘pyjamaslapers'.

In positieve zin valt op dat de filters van wasmachines en drogers geregeld worden schoongemaakt. Belangrijk, weet Kok, want er kan in sommige gevallen brand ontstaan als de filters verstopt raken. Ook in het huishouden geldt: (voedsel)veiligheid heeft een hoge prioriteit.

Deuren soppen

Wat dat betreft ligt de focus voor Middeldorp en Kok op hygiëne. Als je de wc schoonmaakt, let dan vooral op de drukknop en de deurklink. ‘Deuren soppen’ klinkt als een grote klus, maar deuren worden dagelijks op verschillende plekken aangeraakt natuurlijk. Wellicht leverde de interpretatie een verdeelde keuze op, maar het besef dat deurklinken bacillenverspreiders zijn is misschien een goede motivatie om de frequentie op te schroeven.

