Trends in 2022: een interieur mag weer opvallen, met felle prints en vintage spullen

Huis van Jeffrey (24) is als een tijdmachi­ne, terug naar de jaren 50: ‘Vrienden noemen me gestoord’

Hij is pas 24 jaar, maar in zijn huis is het altijd 1951. Jeffrey Koerhuis verruilde onlangs zijn moderne zolderkamer van de ouderlijke woning in Hattemerbroek voor een museumwoning in Arnhem. Geen wasmachine, geen centrale verwarming, geen koelkast en ook de televisie ontbreekt. ,,Vrienden vinden het stoer en gaaf, maar noemen me ook gestoord.”

17 februari