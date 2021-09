Ton (77) moet maanden met zijn Aston Martin over zandpad hobbelen: ‘Waarom geen noodweggetje aangelegd?’

De straat in Usselo ligt eruit. Wat heet: de hele doorgaande weg, zo’n beetje de enige weg in Usselo, ligt er volledig uit tot zeker eind november. En dat is lastig, vooral omdat er geen noodweg is aangelegd. Ton Hekman begrijpt er in elk geval niets van. „Ik heb er ook niets over gehoord van de gemeente. En mijn otto’s worden ook niet meer geleegd.”