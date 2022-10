Tocht buiten de deur houden? Naden en kieren kitten! Zo doe je dat zonder dat het een kliederboel wordt

Kit kun je gebruiken om iets vast te lijmen, of om naden en ­kieren af te dichten. Denk aan de randen van de douchecabine of je deurkozijn. Maar een kitrand gaat ook niet eeuwig mee. Op enig moment is die gewoon versleten. ,,Bij acrylaatkit is dat vaak als het uit­gedroogd is’’, zegt Mark van Oudheusden van Afbouwbedrijf Mark van Oudheusden. ,,En bij siliconenkit als het vervuild is of wanneer de kit los begint te raken. Als je vocht tussen het glas van je ramen of deuren krijgt, komt dat vaak omdat de kit niet meer goed is. Dan kan vocht in de glaslatten lopen. Kit het kozijn opnieuw als je ziet dat het niet meer goed is, anders gaat het vocht in het hout zitten en kunnen de kosten flink oplopen.’’

Verwijder oude kit

Het verwijderen van oude kit kun je volgens Dennis Ooms, duurzaamheidsspecialist bij Gamma, het beste met een stanleymesje doen. ,,Snij de kitrand in en trek de hele reep eruit. Daarna kun je de restanten ­wegschrapen zoals bij een sticker.’’

Quote Een kitpistool geeft een gelijkmati­ge dosering. Probeer maar eens een rechte, gelijke lijn te trekken met een tube ­tandpasta: dat gaat niet

Kies de juiste kit

Bepaal eerst welke kit je nodig hebt voor de klus. In de ­winkel zijn meerdere soorten verkrijgbaar. Lijmkit gebruik je om zware materialen vast te lijmen. Om kieren te dichten heb je acrylaat- of siliconenkit nodig. ,,Acrylaatkit is altijd wit en ­overschilderbaar. Die is geschikt als afdichting tussen raam en kozijn, of tussen een gestuct plafond en gestucte wand’’, zegt Van Oudheusden.

Siliconenkit, ook ­bekend als sanitairkit, is vooral voor de badkamer. ,,Die gebruik je ­bijvoorbeeld bij de douchecabine, omdat je het vocht in de bak wilt houden’’, legt Ooms uit. ,,Deze kit is niet overschilderbaar.’’

Zorg voordat je aan de slag gaat voor een schone, droge ondergrond. Ontvetten doe je het beste met een sopje. Maak de ondergrond vervolgens goed droog.

Kitpistool

Een kitpistool is volgens Ooms ­onmisbaar. ,,Het kan vanuit de tube, maar een kitpistool geeft een gelijkmatige dosering. Probeer maar eens een rechte, gelijke lijn te trekken met een tube ­tandpasta: dat gaat niet.’’ Voor een extra net resultaat kun je de randen het beste afplakken met bijvoorbeeld schilderstape. ,,Plak de tape een millimeter of twee vanaf de kant. Zo krijg je altijd een strakke rand en dus een net resultaat.’’

Aanbrengen

Breng in een vloeiende beweging een gelijkmatige strook aan. Houdt het kitpistool daarbij in een hoek van 45 graden, met de schuine kant van de spuitmond naar beneden. De eerste paar keren dat je kit, kan het een kliederboel worden, weet Van Oudheusden. ,,Werk rustig en breng iets meer kit aan dan nodig’’, tipt hij.

Afstrijken kitrand

Vervolgens is het tijd om overtollig kit weg te halen. Spray hiervoor de kitrand in met een finishspray. ,,Water met afwasmiddel kan ook, maar dat kan verkleuring geven bij de verkeerde verhouding’’, zegt Ooms. Daarna strijk je de kitrand af. ,,Dat kan met een lepeltje, maar een schuin afgesneden elektrabuis is handiger. Alle overtollige kit loopt dan de buis in. Ga er een paar keer langs om zeker te weten dat het glad is.’’

Na het afstrijken gebruik je de spray nog een keer. ,,Daarna haal je de tape pas weg en strijk je hem nog een laatste keer af. Anders kan door de tape hoogteverschil ontstaan’’, legt Ooms uit. Als je kit eenmaal zit, hoef je er een tijd niet meer naar om te kijken. Al zul je op enig moment de kitrand toch weer een keer moet vervangen.

