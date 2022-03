Tijdelijke huurders overvallen door gedwongen vertrek: ‘Straks staan ze op straat’

De woningen in de Staatsliedenbuurt gaan binnenkort tegen de vlakte. Op dezelfde plek komen 92 huurwoningen voor Woonstichting Gendt en 29 koopwoningen in eigen beheer terug. De oorspronkelijke bewoners zijn bijna allemaal weg, maar er zitten nu tijdelijke huurders in de sloopwoningen. Sommigen voelen zich overvallen nu ze uiterlijk 28 april weg moeten.